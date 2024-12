Gli auguri di Fidas e del Centro Trasfusionale

Insieme per la vita da più di quarant’anni. E’ un sodalizio storico quello tra la Fidas donatori di sangue e il Centro trasfusionale dell’ospedale civile. Un connubio che li unisce giorno dopo giorno nell’impegno costante di salvare vite umane attraverso la donazione di sangue, e che viene celebrato in occasione del tradizionale appuntamento con il brindisi di fine anno. Accanto alla presidente di Fidas Pescara Anna Di Carlo, la direttrice del Centro Trasfusionale Anna Maria Quaglietta, il consiglio direttivo, e poi donatori, medici, infermieri e amici dell’associazione, grandi e piccini, si sono ritrovati per il tradizionale scambio di auguri.

“Lavoriamo fianco a fianco per garantire il sangue a chi ne ha bisogno per vivere”, ha detto la presidente Di Carlo, «quello con il Centro Trasfusionale è un legame che cresce nella quotidianità lavorativa e si fortifica davanti alle difficoltà. Il mio grazie va a tutti i sanitari, ai volontari Fidas e ai donatori che aiutano chi sta male senza clamore ma con profonda dedizione. E’ un gesto semplice che permette di salvare fino a tre vite con una singola donazione, serve l’aiuto di tante persone, venite a donare e il vostro sarà un Natale vissuto pienamente”.

“Senza i donatori non si potrebbero curare i malati, ognuno di loro è prezioso”, ha detto la direttrice Quaglietta, “per questo ringrazio la Fidas che ci è sempre accanto e che affronta con noi problemi ed emergenze. Continuiamo a lavorare in questa direzione perché il bisogno di sangue ed emoderivati non si spegne mai”.

Per diventare donatori o per avere ulteriori informazioni basta chiamare Fidas Pescara al numero 085/27790.