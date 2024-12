Cerca di rubare merce, picchia gli addetti alla vigilanza e danneggia tutto: arrestata

Nel tardo pomeriggio di sabato 21 dicembre la polizia di stato ha arrestato in flagranza di reato di una donna di 31 anni, resasi responsabile del reato di rapina impropria e danneggiamento aggravato. In particolare la donna prima aveva tentato di asportare merce da un esercizio commerciale in via Tiburtina e, una volta sorpresa, aveva percosso il personale addetto alla vigilanza e danneggiato diverse suppellettili, allontanandosi a piedi in compagnia di un uomo che risultava estraneo ai fatti.

Le Volanti della Questura, seguendo le indicazioni della sala operativa, riuscivano a individuare rapidamente la donna in via Tavo, a pochi passi dall’esercizio commerciale in questione. Nell’occasione, ancor prima di essere sottoposta a perquisizione personale, la donna consegnava la refurtiva precedentemente asportata dall’esercizio commerciale in questione. La giovane veniva quindi ammanettata e condotta nella propria abitazione ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.