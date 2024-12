'Mettici il cuore 7' permetterà di destinare 1300 euro a una clinica in Uganda

Grande successo per la tombolata di beneficenza che si è svolta lo scorso venerdì al Palacongressi di Montesilvano, registrando un pieno di presenze per l’evento “Mettici il Cuore 7” organizzata dall’associazione Amare Montesilvano e inserito all’interno del cartellone natalizio promosso dal Comune di Montesilvano. Grazie alla generosità dei partecipanti che hanno acquistato le cartelle per il gioco della tombola e alle donazioni di alcune attività commerciali locali che hanno sposato la causa, saranno inviati 1300 euro alla Clinica Mother Francisca Lechner Health Centre IV di Rushooka in Uganda, dove opera Suor Flora Fassy. La clinica si occupa di assistenza sanitaria materna in un’ area rurale dell’Uganda occidentale profondamente carente di strutture sanitarie e offre servizi per la maternità con due sale operatorie per fornire assistenza alle future mamme a ai loro neonati.

Due tombole per bambini e una per gli adulti: questo il resoconto del divertente pomeriggio di gioco. A vincere i premi messi a disposizione da alcune attività commerciali locali sono stati Nives Scalella, Sveva Caianiello e Greta Palmera premiati da due “collaboratori” d’eccezione: il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore Corinna Sandias. Ospiti alla serata anche un gruppo di ballerini della scuola “I Love Salsa” di Montesilvano, accompagnati alla Maestra Giada che si sono esibiti negli intervalli tra le tombole.

“Montesilvano ha dimostrato ancora una volta un grande cuore, pronto a rispondere alle esigenze di chi è meno fortunato – ha dichiarato il presidente Renato Petra – Un enorme grazie ai partecipanti, al sindaco, all’assessore e a tutta l’amministrazione comunale, ai commercianti che hanno sostenuto l’iniziativa e ai Soci della nostra associazione”.

Il prossimo appuntamento con la tombola di Amare Montesilvano sarà venerdì 3 gennaio, sempre al Pala Dean Martin di Montesilvano.