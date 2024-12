Subsonica arrivati a Pescara, Cremonese: "Benvenuti"

“Benvenuti ai Subsonica”. Con questa frase e la relativa foto, pubblicata sui suoi canali social, l'assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese ha annunciato che la band torinese è già arrivata a Pescara, dove domani sera si esibirà per il concerto di Capodanno. Già il 2 dicembre, su Facebook, Samuel e soci avevano annunciato ufficialmente la loro esibizione per la sera del 31 dicembre, a ingresso libero. La notizia, anticipata a novembre dal Comune di Pescara, aveva fatto rapidamente il giro del web, e poi era arrivata l'ufficialità anche da parte del gruppo. Un'occasione imperdibile per salutare l'arrivo del 2025 sulle note dei più grandi successi de Subsonica: "Raga, non per farci i fatti vostri, ma… che fate la vigilia di Capodanno? Noi suoneremmo a Pescara… in piazza… concerto gratuito. Figo no? Vedete voi, se ci siete festeggiamo insieme", recitava il messaggio della formazione qualche settimana fa.

Si preannuncia, dunque, un Capodanno in grande stile nel capoluogo adriatico, se si considera che oltre ai Subsonica è previsto, nel pomeriggio del 1° gennaio, anche il giovane Alfa. Entrambi i concerti sono in programma nell’area di risulta, location che ha già ospitato il mega evento con i Pooh a inizio 2024. Soddisfazione è stata espressa da Cremonese: "Sarà un Natale d'incanto a Pescara”, ha dichiarato.

“L'accensione delle luminarie, grazie anche alla collaborazione dell'assessore al commercio Zaira Zamparelli, è stata una festa, così come l'inaugurazione dell'albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo di livello internazionale con una compagnia spagnola, famosa in tutto il mondo, che ha portato in scena un balletto di danza classica a 30 metri di altezza. Abbiamo inoltre la pista di ghiaccio in piazza Salotto e il mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore. Piacciono gli spettacoli destinati ai bambini per le vie della città. Ora ci prepariamo per il 31 dicembre, quando avremo un gruppo storico, ossia i Subsonica, che hanno già prodotto 15 album vincendo premi nazionali e internazionali. Nel pomeriggio di Capodanno, invece, avremo Alfa: abbiamo voluto puntare su questo ragazzo che lancia un messaggio molto positivo, essendo stato vittima di bullismo".

I Subsonica hanno da sempre mantenuto due approcci distinti alla propria musica. Ad una prima fase in studio di registrazione, nella quale la musica prende forma mediante un sapiente e disinvolto utilizzo di tutte le tecniche analogiche o digitali, fa seguito la completa rielaborazione live. Sul palco le canzoni si trasformano e la stessa band passa da una modalità "scientifica" a una dimensione decisamente più "selvaggia". Ecco perché una conoscenza completa dei Subsonica passa necessariamente dall'esperienza dei loro live.

A Pescara, pertanto, ci sarà una possibilità unica, per di più senza pagare alcun biglietto. Il sindaco Carlo Masci si augura "che in tanti vengano nella nostra città. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per la realizzazione di questo calendario delle feste".