L'Associazione Warm Up di Vasto a sostegno dell'Agbe Pescara, donati i fondi raccolti con "Un motivo in più"

I proventi dell'evento-spettacolo “Un motivo in più: Christmas Edition 2024”, organizzato a Vasto lo scorso 21 dicembre nella bella cornice del Politeama Ruzzi dall'Associazione culturale Warm Up sono stati donati all’Agbe Pescara (Associazione Genitori Bambini Emopatici Leucemici e Oncologici), attiva dal 2000 per offrire supporto alle famiglie con figli ricoverati nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale del capoluogo adriatico.

La consegna ai responsabili del sodalizio pescarese da parte della presidente Marta Bronzo a nome di tutti i coristi e collaboratori, nel ricordo del papà Alessandro Bronzo, venuto a mancare qualche mese fa, fondatore della Warm Up.

Il messaggio dell'Agbe Pescara: “Un sentito ringraziamento all’Associazione Warm Up, alla Città del Vasto e all’Assessorato alla Cultura per aver organizzato l’evento “Concerto di Solidarietà - Warm Up”, che si è svolto il 21 dicembre 2024 al Politeama Ruzzi di Vasto. Grazie di cuore alla Corale Warm Up, alla Scuola di Danza Tersicore, agli artisti e a tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo di questa serata speciale. Siamo profondamente grati per la vostra generosità e per aver scelto di devolvere il ricavato all’Agbe.

Il vostro sostegno ci permette di continuare a offrire supporto e speranza a chi ne ha più bisogno. Grazie per aver reso il Natale ancora più luminoso!”