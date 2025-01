Tenta il suicidio a Francavilla al Mare, 30enne salvata dai carabinieri

Nella serata del 6 gennaio una donna di Francavilla al Mare ha contattato i carabinieri per segnalare l’intenzione suicidaria manifestata dalla figlia trentenne. Nella circostanza la ragazza, dopo aver riferito alla madre che si sarebbe voluta togliere la vita, si allontanava da casa a bordo della propria auto, con al seguito una cintura di accappatoio, senza fornire ulteriori indicazioni su dove si stesse recando.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di instaurare un contatto telefonico che consentiva dapprima di tranquillizzare la donna e, nel frattempo di localizzare l’auto all’interno di un parcheggio isolato a Pescara. Il successivo arrivo dei militari dell'Arma sul posto ha consentito di evitare il peggio, dal momento che la 30enne aveva già posizionato la cintura intorno al collo. Conseguentemente si è proceduto a far intervenire il personale sanitario del 118 che dopo le prime cure, la trasportava in ospedale non in pericolo di vita.