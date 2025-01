Operaio cade da un'impalcatura a Loreto Aprutino, ricoverato in ospedale

Un operaio di 55 anni è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Loreto Aprutino. L'uomo, elettricista per conto di una ditta, secondo le prime informazioni sarebbe caduto da un'impalcatura mentre svolgeva dei lavori, battendo la testa.

Soccorso, l'operaio è stato trasportato in ospedale; dopo le prime cure è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni. Degli accertamenti sull'infortunio si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.