L'associazione Spazio Donna Abruzzo ospita la presentazione del libro "Cervelli"

L'Associazione Spazio Donna Abruzzo ospita la presentazione del romanzo “Cervelli” scritto dal Dottor Nicola Chiulli. L’evento si svolgerà alle ore 16 di sabato 18 gennaio. Offrirà uno spazio di riflessione sulle problematiche legate al disagio mentale tra i giovani e le nuove forme di dipendenze.



Questa opera si propone di esplorare il legame tra la storia del manicomio e le sfide attuali in merito al benessere psicologico. Con un numero crescente di giovani che affrontano il disagio mentale, è più che mai urgente discutere strategie di supporto e soluzioni pratiche.

Interverranno:

- Dott. Nicola Chiulli, autore

- Carlo Masci, Sindaco del Comune di Pescara

-Assessore Valeria Toppetti Comune di Pescara

- Moderatore: Enzo Verrengia Giornalista Scrittore

- Dott.ssa Carmen Cini Responsabile centro semiresidenziale per adolescenti CEIS Abruzzo

Questo evento rappresenta un'importante occasione per genitori, educatori e membri della comunità di confrontarsi su tematiche sensibili e porre le basi per un supporto adeguato.



Dettagli dell'evento:

- Data: 18 gennaio ore 16:00

- Luogo: Associazione Spazio Donna Abruzzo Via V. Colonna,84 Pescara.

Per ulteriori informazioni, contattateci al numero 366.3888898

Vi aspettiamo per costruire insieme un futuro che tenga conto del benessere dei nostri giovani.