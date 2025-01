Pigotte, una donazione di 530 euro per l'Unicef di Pescara

Il grande cuore di Manoppello e della sua gente. Anche quest'anno è stata apprezzata l'iniziativa della Commissione comunale di Parità e Pari opportunità presieduta da Anna Giuseppina Ilario che ha permesso di raccogliere e versare all'Unicef di Pescara 530 euro. L'importo è stato ricavato dalla vendita di beneficenza delle Pigotte promossa durante le festività natalizie, grazie al coinvolgimento delle Amiche dell'Accademia del ricamo e degli antichi e nuovi mestieri, dei circoli dei pensionati di Manoppello centro storico e Manoppello scalo e delle componenti della Commissione di Parità, che hanno realizzato a mano le Pigotte, poi date "in adozione".

"Sin dal mese di novembre usando ago, filo, uncinetto, gomitoli e stoffe, in tanti , anche ragazzi, si sono ritrovati per realizzare le Pigotte, le mitiche bambole di pezza dell'Unicef al centro di tanti progetti di solidarietà – hanno raccontato il sindaco Giorgio De Luca e la presidente della Commissione Anna Giuseppina Ilario –; ci sentiamo quindi di ringraziare prima di tutti loro e poi le persone che nel corso dell'iniziativa La Magia nel Borgo, durante il mercatino di Natale, hanno adottato le Pigotte, contribuendo alla raccolta fondi per l'Unicef. Sono queste iniziative apprezzabili e lodevoli – hanno concluso De Luca ed Ilario - che uniscono la comunità e dimostrano quanto i valori della solidarietà e della generosità siano forti tra i manoppellesi. Grazie a tutti".