Ripartono i laboratori organizzati da Amare Montesilvano

Al via ieri, presso le scuole di Montesilvano, l’insieme delle attività didattiche a tema ambientale previste dal progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2024/2025” che termineranno alla fine del corrente anno scolastico. Il Progetto di didattica ambientale, patrocinato dal Comune di Montesilvano e organizzato dall’Associazione Culturale Amare Montesilvano, si avvale anche della collaborazione dell’Associazione Nuovo Saline e dell’artista Anita Di Girolamo.

Un primo laboratorio, “Pittura per l’Ambiente” si è svolto nel plesso di Via Lazio con attività nella classe 4B coordinata dalle maestre Daniela Torques, Anna Lucia Di Giambattista e Annalisa Carpinelli e nella classe dell’infanzia sezione B con le maestre Cristina Campanelli e Letizia Sacchetti della Direzione Didattica di Montesilvano.

Il progetto di Pittura, coordinato dalla docente Paola Candeloro, prevede 44 laboratori che interesseranno in totale circa mille alunni dalla scuola dell’infanzia di tutte le classi della primaria delle scuole di Montesilvano: Troiano Delfico, Direzione Didattica e Villa Verrocchio. Il tema scelto quest’anno dall’Artista/Ecologista Anita Di Girolamo è quello dedicato al regno vegetale, con un focus particolare sulle piante spontanee e officinali.

“L’obiettivo è far riscoprire ai più piccoli la genuinità di queste risorse, che erano - e sono - strettamente importanti per la sopravvivenza di esseri umani e animali – ha affermato l’assessore Corinna Sandias presente per inaugurare il primo appuntamento dell’anno. I bambini della scuola primaria realizzeranno un simpatico erbario dipinto ad acrilici, mentre nelle sezioni dell’infanzia si realizzerà una piccola storia illustrata che racconterà il ciclo dei semi. Inoltre sono stimolati la socializzazione e lavoro di squadra perché i piccoli artisti lavoreranno a gruppi e riprodurranno ognuno una parte del lavoro che sarà assemblato per diventare un lavoro unico di 1mtx1mt sotto la guida guidati da Paola Candeloro, Rosanna Di Toro e Diana Fiori.

“Inoltre - aggiunge il presidente Renato Petra- dal mese di febbraio riprenderanno anche le attività di laboratorio educativo sul “Fiume, il mare e i laghi” del territorio tenute dagli specialisti di Nuovo Saline con Gianluca Milillo. Sono previsti ancora 12 laboratori fino alla fine dell’anno scolastico con alcune lezioni in cui verranno mostrate oltre ad alcune interessanti slide, anche una serie di reperti di animali e pesci che vivono nel mare e nel fiume oltre ad essere protagonisti di alcune visite in esterno presso Lago Sakura, Museo del Mare di Silvi Marina e presso il Mercato del Pesce di Montesilvano.