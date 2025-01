Sociale: Santangelo incontra Uil e Uil Pensionati Abruzzo

Si è tenuto ieri mattina, nella sede dell’assessorato alle Politiche sociali di Pescara, l’incontro di Uil Abruzzo e Uil Pensionati Abruzzo con l' assessore regionale Roberto Santangelo per discutere dei problemi relativi alle politiche sociali che interessano in particolar modo i bisogni assistenziali delle persone anziane, fragili e con disabilità. Nell' incontro, al quale hanno partecipato il segretario organizzativo della Uil Abruzzo Fabrizio Truono, il segretario generale della Uil Pensionati Abruzzo Alfredo Moschettini e il membro della segreteria Uil Pensionati Abruzzo Pino Di Stefano, Uil e Uilp Abruzzo hanno fatto presente all' assessore la necessità di istituire un tavolo di confronto per analizzare le criticità e per trovare le giuste soluzioni.

L'assessore Santangelo, accettando la proposta del sindacato sulla convocazione periodica di tavoli di confronto con le parti sociali, ha comunicato che è sua intenzione procedere in tempi brevi a predisporre i necessari interventi per fare alcune riforme atte a favorire l' integrazione socio sanitaria e i programmi per l' integrazione tra sociale e sanità , come la riforma delle ASP e IPAB (sociale e marginalità) per istituire un centro Hub per l' erogazione sociale sui territori costituendo un CdA di gestione con i comuni.

L'assessore è intervenuto poi sul Piano sanitario regionale, sul Fondo sociale europeo, che prevede un progetto pari a 2 milioni di euro per le schede di invecchiamento attivo, e sul bando per il 3° settore che riguarda i progetti sulla povertà educativa.

“Abbiamo preso atto della disponibilità da parte dell'assessore ad aprire un tavolo di confronto tra le parti ed a praticare incontri periodici per analizzare assieme le proposte che possano tutelare al meglio i bisogni delle persone anziane, che hanno delle fragilità e disabilità – commentano Uil e Uil Pensionati Abruzzo – È necessario iniziare subito questo percorso di confronto, perché rappresenta un’importante opportunità per affrontare tematiche rilevanti, soprattutto quando si parla di inclusione, assistenza agli anziani, disabilità, di famiglie in difficoltà e altre fragilità sociali, tenendo conto che in Abruzzo la popolazione è sempre più anziana e che si devono tutelare tutte quelle persone che abitano nelle zone interne e che devono avere i giusti servizi assistenziali a disposizione nei loro territori”.