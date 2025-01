Nuovi spazi a Pescara per la storica associazione Metro Olografix

La storica associazione di hacking e cultura digitale Metro Olografix riapre le sue porte a Pescara in viale Marconi 278/1.

Dopo alcuni anni di presenza esclusivamente online dal 26 gennaio 2025 aprirà le porte un nuovo spazio fisico dedicato agli appassionati di hacking e cultura digitale libera.

L'inaugurazione della nuova sede inizierà alle ore 20 con musica, rinfresco per tutti e tante idee e progetti per il futuro.

Orgoglio italiano tutto pescarese

La fondazione dell'associazione risale al 1994 quando internet era agli albori e la rete era un “luogo” riservato a pochi e la Metro Olografix è la più antica associazione italiana nel campo della telematica.

Il primo presidente è stato Stefano Chiccarelli (co autore del famoso libro Spaghetti Hacker) seguito da Alessio Sclocco, Francesco Politi, Lucia Zappacosta e l'attuale presidente Michelangelo Morrillo.

Nel corso degli anni la Metro Olografix ha organizzato corsi di formazione e di alfabetizzazione informatica.

Per scoprire di più sull'associazione l'appuntamento è per domenica 26 gennaio ore 20 in viale Marconi 278/1

Scopri di più su Facebook

Visita il sito di Metro Olografix