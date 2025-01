Congresso e rinnovo cariche circolo Pd di Pescara Portanuova "G. Di Vittorio"

Sabato 18 gennaio si è celebrato nella sede di viale Vespucci il congresso del circolo PD di Pescara Portanuova "G. Di Vittorio" che ha rinnovato la propria segreteria, il proprio comitato direttivo e ha nominato i delegati alla imminente assemblea provinciale. È scaturito un dibattito molto partecipato, durato oltre due ore, su temi interni come la struttura del partito e ovviamente su questioni critiche di Pescara e Portanuova nello specifico, come la salute del commercio, la rigenerazione urbana, la sicurezza, il diritto allo studio e al lavoro.



Hanno preso parte al dibattito 16 intervenuti, tra i quali Stefano Alberto Brandimarte, segretario uscente del circolo, Jacopo Barbati, candidato segretario, Carmen Ranalli, candidata alla segreteria provinciale del PD, Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo-Molise, Alessandro Capodicasa, segretario del circolo PD di Castellammare, Antonio Blasioli, consigliere regionale, Silvia Sbaraglia, segretaria provinciale dei GD, Piero Giampietro, capogruppo PD al consiglio comunale, e Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd.



A termine del dibattito, l'assemblea ha eletto all'unanimità Barbati come nuovo segretario e il nuovo comitato direttivo composto da Stefano Alberto Brandimarte, Viero Pippa, Deborah Pizzuti, Ciro Gorilla, Antonia Monopoli, Maria Paola Saquella, Franco Leone, Roberto De Maggi, Vincenzo Forlani, Graziano Di Costanzo, Camillo D'Angelo, Aida Mastrogiovanni, Francesco Cioce, Francesca Dell'Osa.