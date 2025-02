Gli amici di Corso Vittorio Emanuele II concludono la Giornata di San Valentino

I commercianti di Corso Vittorio Emanuele II, stamattina, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, hanno concluso l’evento iniziato il 14 febbraio nel giorno di San Valentino con l’assegnazione degli attestati a chi ha partecipato allestendo la vetrina del proprio negozio in tema con la ricorrenza.

A presiedere l’evento Antonio Di Giosafat, gestore della libreria San Paolo, Maria Luisa Abate presidente della commissione giudicatrice, il Sindaco Carlo Masci e l’Assessore Alfredo Cremonese.

Venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 15, Corso Vittorio Emanuele è stato palcoscenico degli innamorati con un evento organizzato da “Gli amici di Corso Vittorio Emanuele” con il patrocinio del Comune di Pescara, del Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia Teatina e del “Juliet Club” di Verona.

Nel presentare l’evento Antonio Di Giosafat ha detto:

“La nascente Associazione culturale Amici di Corso Vittorio Emanuele II nel ringraziare l’Amministrazione Comunale di Pescara ed in particolare gli Assessori al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, gli Enti che hanno patrocinato la manifestazione Comune di Torre Vecchia Teatina con il Museo delle Lettere d’Amore e il Juliet Club di Verona l’Agenzia di Viaggi On the Road, che ha offerto il viaggio a Verona alla coppia vincente per la migliore lettera d’amore, stamattina conclude la manifestazione comunicando l’elenco degli esercenti che hanno arredato la loro vetrina in occasione della manifestazione denominata Corso Vittorio via dell’Amore e che sono risultati vincitori del primo concorso Vetrina del Cuore edizione 2025”

L’elenco dei vincitori è stato decretato da un’apposita commissione composta da Maria Luisa Abate, Francesca Cherubini e Gabriella Di Sabatino che ha visionato e valutato tutte le vetrine interessate all’evento.

Questo l’elenco stilato:

DRESSY FASHION STORE Primo Classificato

ESSAOUIRA Secondo Classificato

NEW ROSSELLA TERZO Classificato

CENTRO RIPARAZIONE Menzione Di Merito

OTTICA CENTRO VISION Menzione Di Merito

SIMONA FASHION Premio Inclusione

Le valutazioni sono state fatte con il criterio di premiare l’impegno, la tradizione, l’innovazione delle vetrine visionate.

Altra premiazione è stata data alla coppia Federica e Paolo del Grosso per la lettera d’amore più bella. La vincita è un viaggio a Verona alla Casa di Giulietta dove Federica ne vestirà i panni leggendo le lettere d’more che arrivano lì numerose.

Il Sindaco Carlo Masci si è congratulato con gli esercenti di Corso Vittorio che, nonostante la grave crisi che attanaglia il commercio, si sono messi in gioco per coinvolgere in una giornata speciale tutto Corso Vittorio Emanuele.

Di Giosafat ha detto, inoltre, che altri eventi e manifestazioni saranno organizzate per garantire una vivibilità a tutta la zona anche con la partecipazione a bandi e manifestazioni di interesse promosse dall’Amministrazione Comunale. Tutta le future manifestazioni saranno fatte con l’obiettivo di valorizzare e far rivivere una delle arterie più importanti della città.