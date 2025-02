Pescara Marathon: comincia l'avventura per la stagione 2025

Il sodalizio Pescara Marathon riparte con un anno di esperienza in più rispetto al suo esordio, avvenuto nel gennaio 2024. Quanto la passione per questo sport sia sconfinata, la si può verificare in questo gruppo che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del podismo, affermandosi progressivamente sia in Abruzzo che fuori regione.

Il primo anniversario della nascita del team è stato celebrato in grande stile presso il ristorante Drago Verde a Francavilla al Mare. In un solo anno, il Pescara Marathon è riuscito a consolidarsi e a crescere fino a contare una sessantina di atleti, tra uomini e donne. Alla guida della società c'è il presidente Massimiliano Miani, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Del Ciotto e dai consiglieri Piera Falorio, Daniela Trozzi e Andrea Piattelli.

Più che una semplice squadra, il Pescara Marathon è una famiglia: goliardia, amicizia e voglia di divertirsi sono i valori che la contraddistinguono. Un gruppo affiatato che partecipa agli eventi in massa, affrontando ogni gara con lo spirito di squadra che li unisce fino al traguardo.

Anche per la nuova stagione che sta bussando alle porte la filosofia resterà la stessa, con una serie di trasferte già in programma: la Mezza Maratona di Napoli il 23 febbraio, la Maratona di Roma il 16 marzo, il Vivicittà del 6 aprile a Pescara, fino alla possibile chiusura in grande stile all'estero in Spagna con la Maratona di Valencia il 7 dicembre.