Ettorre (Sinistra Italiana): “Sì alla Nuova Pescara, basta intralciare il processo di fusione”

"Basta intralciare il processo di fusione della Nuova Pescara: è un'opportunità da cogliere, non da ostacolare". Così Roberto Ettorre, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Pescara, interviene sul processo di costruzione della Nuova Pescara.

"In questi giorni stiamo assistendo a posizioni bizzarre da parte di alcuni esponenti politici locali di Pescara, Montesilvano e Spoltore che si oppongono alla fusione dei tre Comuni, disposta da una legge regionale e sancita da un referendum popolare – premette Ettorre – Come Sinistra Italiana, riteniamo doveroso rispettare il voto referendario dei cittadini e respingiamo l'idea che sia un'operazione Pescara-centrica quanto piuttosto un'opportunità".

Un'opportunità, per ottimizzare i servizi. "I cittadini e le cittadine di Pescara, Montesilvano e Spoltore potranno trarre beneficio da questa unione, grazie all'ottimizzazione della gestione dei servizi che genererà risparmi da reinvestire per elargire servizi migliori – spiega Ettorre – Nessuna città di serie A o di serie B, ma pari dignità per tutte e tre le comunità. L'obiettivo è creare una nuova città al cui centro metta un modello di sviluppo sostenibile, senza ulteriore consumo di suolo".

No all'ipotesi di un nuovo referendum. "C'è chi addirittura ipotizza un nuovo referendum che, in ogni caso, non potrebbe bloccare una legge regionale già approvata. Ma poi che si fa? Se il risultato di un referendum non piace, lo rifacciamo? È il momento di dimostrare serietà, impegno e favorire il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti", chiarisce Ettorre.

"Come si fa ad essere contro l'unione?", prosegue Ettorre. "Quando Castellammare e Pescara si unirono, ciò rappresentò un deciso volano di sviluppo per la nascente città di Pescara ma anche per tutto il territorio della provincia. Solo l'unione ci permetterà di affrontare con forza le sfide. Il progetto della Nuova Pescara rappresenta, infatti, un'opportunità storica da cogliere per costruire insieme una città innovativa, capace di affrontare le complesse sfide politiche, sociali ed economiche dei prossimi anni".

Dialogo aperto, ma Sì alla Nuova Pescara. "Sinistra Italiana Pescara continuerà a lavorare per favorire il dialogo, la collaborazione e l'interesse collettivo, ribadendo con forza la propria posizione a favore della fusione e del rispetto della volontà popolare", conclude Ettorre.