Pallanuoto: RN Roma Vis Nova battuta 11-8, Pescara allunga in vetta

Non fa scherzi il Pescara Nuoto & Pallanuoto, che a Monterotondo batte per 11-8 la RN Roma Vis Nova nel testacoda di giornata e porta a 5 i punti di vantaggio sulla Polisportiva Delta, seconda in classifica. Non senza fatica, ma mantenendo sempre il controllo del match, i biancazzurri portano a casa i tre punti, dopo una partita che di fatto si è decisa nell’ultimo parziale. Con questa diventano 7 le vittorie stagionali su 8 partite giocate, per un totale di 22 punti conquistati fin qui sui 24 disponibili. E sabato prossimo a Le Naiadi arriva il derby con il Club Aquatico nella sfida che chiude il girone d’andata.

Per il Pescara N & PN le marcature portano le firme di Calcaterra (4), Giordano (2), De Ioris (2), Foglio, Micheletti, Di Fonzo. Quella della RN Roma Vis Nova sono state messe a segno da Cicchetti (3), Micciulla, Calzati, Ballone, Mocavini e Muzi.

PARZIALI: 2-2, 2-3, 3-3, 1-3

“L’approccio alla partita non è stato dei migliori, ma piano piano la squadra è cresciuta”, dice al termine il capitano Davide Giordano. “Siamo usciti fuori nella parte finale e abbiamo portato a casa il risultato. La classifica in questo momento dice che siamo primi con 5 punti di vantaggio sulla seconda, ma non dobbiamo pensarci: contro Club Aquatico e Polisportiva Delta ci aspettano due partite molto importanti che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi”.