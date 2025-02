L'associazione "Insieme per Pescara" sarà audita in Commissione Finanze

La Commissione Consiliare Finanze ha invitato l'associazione “Insieme per Pescara” a partecipare ai lavori della stessa Commissione, nella seduta convocata per martedì 25 febbraio, presso la Sala delle Commissioni Consiliari Permanenti “Vittoria Colonna”, al primo piano del Palazzo di Città, con il seguente ordine del giorno:

verifica sostenibilità riduzione imposte locali

recepimento proposte: audizione associazione “Insieme per Pescara”

varie ed eventuali

Dunque “Insieme per Pescara”, nell'ottica della partecipazione alla vita democratica della collettività, è stata chiamata ufficialmente a dire la sua in un contesto così importante.

“Sono settimane difficili durante le quali eventi nefasti hanno colpito gli affetti di qualcuno di noi e durante le quali abbiamo dovuto rallentare, senza mai fermare, la nostra azione. Il lavoro è continuato nel silenzio e stamattina è giunto un primo, a nostro avviso, significativo risultato che riconosce in qualche modo la genuinità della nostra azione associativa che mette sempre al primo posto la voglia di partecipazione alla vita della comunità”, dicono dall'associazione. “In tale ottica il presidente della V commissione consiliare permanente finanze ci ha formalmente invitato a partecipare ai lavori della stessa per essere auditi e portare all'attenzione della stessa proposte sulla riduzione di imposte locali. L'appuntamento è per domani alle ore 12. Il vero risultato è dimostrare che la politica la possono fare anche cittadini che hanno semplicemente a cuore il bene della collettività. Sempre convinti che la partecipazione sia l'anima della democrazia”.