Esami medici gratuiti e test sulle demenze senili agli over 65 con l'associazione "Domenico Allegrino"

Esami medici gratuiti agli over 65 di Pescara e dell'area metropolitana saranno eseguiti al "Poliambulatorio Domenico Allegrino" di via Alento il 26, il 27 e il 28 febbraio, nell'ambito di "Grande età capolavoro perfetto", progetto realizzato con i fondi "Otto per Mille della Chiesa Valdese". Potranno beneficiare dei controlli 70 anziani che verranno sottoposti all'esame delle urine, della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, della saturazione dell'ossigeno e alla misurazione della pressione arteriosa.

Sarà anche somministrato un questionario volto all'analisi della presenza o meno dei primi sintomi della demenza senile. Il progetto dell'associazione "Domenico Allegrino" Odv propone programmi volti alla longevità attiva, all'accoglienza, alla prevenzione delle patologie neurodegenerative, al supporto e all'assistenza degli anziani di Pescara e dell'area metropolitana. Lo scopo è di produrre benefici psicofisici e contrastare e prevenire l'insorgere o l'evoluzione dei disturbi più comuni che affliggono gli over 65.

"Ci occupiamo abitualmente di iniziative che promuovono la longevità attiva essendo consapevoli di quanto sia importante il benessere degli over 65 – afferma la fondatrice Antonella Allegrino - Le lunghe liste di attesa, i disservizi e i costi delle visite specialistiche private rendono particolarmente difficoltoso l'accesso alle cure sanitarie. In questo contesto di disagio, si inserisce la nostra attività che non si limita ai check up, ma offre agli over 65 la possibilità di partecipare a un incontro sul tema della longevità attiva in cui potranno porre domande ad alcuni specialisti, di frequentare laboratori di ginnastica dolce e per la mente, di rivolgersi a una linea di ascolto telefonico gratuito e usufruire di un servizio di assistenza domiciliare per incombenze quotidiane".

L'incontro informativo sui temi della longevità attiva, la prevenzione delle demenze, la corretta alimentazione e lo stile di vita sano si terrà il 5 marzo, alle ore 16, allo Spazio "Antonella Allegrino" di via Italica 7 (per info e prenotazioni 3493067585). Il progetto "Grande età capolavoro perfetto" ha lo scopo di favorire il benessere psicofisico di 130 anziani della città di Pescara e dell'area metropolitana Pescara/Chieti attraverso momenti esperienziali e relazionali, azioni volte sia alla verifica degli aspetti sanitari sia a programmi di longevità attiva personalizzati.

Gli over 65 coinvolti verranno accompagnati in un itinerario di benessere attraverso screening, test sanitari e psicofisici, laboratori mente-corpo che stimolano l'intelletto e il fisico, attività fisica dolce con cui potranno prendersi cura della propria persona e mantenere una vita il più possibile attiva. Persone anziane fragili, non autosufficienti, affette da patologie correlate all'età saranno supportate e aiutate ad affrontare momenti di solitudine o sconforto attraverso la linea telefonica gratuita e visitate e accompagnate nelle azioni quotidiane da operatori grazie all'assistenza a domicilio.