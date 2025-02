Accompagnare i cittadini nell'acquisizione di competenze digitali e assisterli per tutto ciò che riguarda lo Spid, la posta elettronica, i pagamenti online e molto altro ancora. Con questo obiettivo sono stati attivati a Pescara tre "sportelli di facilitazione digitale" che si trovano all'interno dell'ufficio Urp di Piazza Italia, all'Aurum e nella ex Circoscrizione di via Tavo 248, e rientrano nella Rete di Servizi di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, un'iniziativa finanziata con fondi europei e gestita da Abruzzo Progetti spa.

"I tre sportelli offrono ai cittadini un servizio gratuito", spiegano il sindaco Carlo Masci e il dirigente Paolo Santucci che puntano, attraverso questo nuovo servizio, a sostenere i cittadini meno capaci sul fronte tecnologico, favorendone l'inclusione, e a stimolare, di conseguenza, una più alta domanda di servizi digitali. I giorni e gli orari di ciascuna sede sono questi: l'Urp è aperto il lunedì (8:30-12:30), il martedì (8:30-13:00), il giovedì (8:30-13:00) e il venerdì (8:30-12:30); all'ex Aurum lo sportello è operativo il martedì (14:00-18:00), il mercoledì (9:00-17:00) e il giovedì (9:00-17:00); in via Tavo (centro di aggregazione), il servizio è attivo il lunedì (8:30-13:30 e 15:00-18:00) e il mercoledì (8:30 – 13:30 e 15:00-18:00).

"Questo è solo uno dei progetti del Comune nell'ambito di un processo di trasformazione digitale, messo in atto da anni e che ha permesso all'Ente di collocarsi in una posizione di avanguardia nel contesto delle più avanzate realtà amministrative sul territorio nazionale: l'erogazione digitale di molti servizi dell'Amministrazione ha consentito di migliorare l'efficienza e di facilitare l'accessibilità per tutti gli utenti, contribuendo a sviluppare, da un punto di vista relazionale, un nuovo modo di interagire con i cittadini", dice Masci.

Solo a livello esemplificativo e non esaustivo i servizi che l'Amministrazione eroga on line, senza la necessità di recarsi personalmente agli sportelli, vanno dal pagamento delle multe elevate dalla Polizia locale alla definizione delle pratiche dei servizi scolatici (iscrizioni asili nido, pagamento rette mense scolastiche, rimborso libri scolastici etc.), spiega Santucci. Sono erogati on line i servizi demografici, per cui il cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione residente può visualizzare la propria posizione anagrafica e di stato civile, produrre le proprie certificazioni anagrafiche e di stato civile per sé e per il proprio nucleo familiare. Il servizio protocollo permette l'invio e la contestuale protocollazione di istanze rivolte al Comune di Pescara. E' possibile, poi, inoltrate on line le istanze relative alle pratiche edilizie e alle attività produttive.

Ancora, il servizio prenotazione permette di fissare direttamente on line un appuntamento sia telefonico che in presenza per gli sportelli comunali come Anagrafe, Stato civile, AIRE, Elettorale, Suap, Sue, Patrimoni; Urp, Asili Nido e Refezioni, Viabilità, Protezione civile, Politiche abitative, Adriatica Risorse Spa- Gestione Entrate e Riscossione (IMU, Ta.Ri., Coattiva). Potenziando l'utilizzo intelligente di piattaforme digitali e di nuove tecnologie, il Comune ha scalato il ranking di digitalizzazione delle città italiane (I City Rank curata da ForumPA) passando dal 61esimo posto (anno 2019) al 15esimo (anno 2023) con la prospettiva di collocarsi tra le 8 città full digital (ICIty Rank 2024).

Una spinta notevole è arrivata dai fondi del PNRR, ricorda Masci: il Comune di Pescara si è candidato a tutte le linee di intervento in ambito ICT ricevendo finanziamenti per circa 3,5 milioni di euro di cui una parte per dare attuazione alla normativa nazionale ed europea che prevedono l'adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi, volte a garantire un elevato livello di Cybersicurezza.

Tra le novità recenti, c'è anche l'attivazione online del Portale Open data del Comune di Pescara: i dati aperti migliorano la collaborazione, la partecipazione e l'innovazione sociale, forniscono ai cittadini e alle imprese l'accesso a informazioni fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e soluzioni generando opportunità di business e stimolando la crescita economica, fa notare Santucci. Sul fronte della sicurezza informatica, inoltre, il Comune è impegnato a dare attuazione a tutti gli adempimenti connessi con l'innalzamento del livello di protezione cibernetica dai rischi sempre più elevati di attacchi Cyber.