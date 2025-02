Giovani talenti abruzzesi in Montenegro in concerto nella Scuola "Vasa Pavic"

Sono appena rientrati in Italia dal Montenegro i giovani talenti della Music & Art International Academy e del Conservatorio d'Annunzio di Pescara, studenti del Professor Giuliano Mazzoccante e del Professor Yuri Sablone (che li ha accompagnati), che grazie ad un gemellaggio (che a dicembre 2024 aveva già portato talenti montenegrini a Chieti presso il Museo C. Barbella) sono stati protagonisti di un concerto organizzato dalla Scuola "Vasa Pavic" di Podgorica.

I ragazzi, giovanissimi, sono Benedetta Stromei, 16 anni di Chieti, Emanuele Vivante, 14enne di Chieti, e Denny Costantini, 18 anni di Atessa che si sono confrontati con un programma di grande spessore che spaziava da Mozart a Beethoven, fino a Schumann, Liszt e Rachmaninov. I tre talenti con il loro entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco anche di fronte ad un pubblico internazionale, si sono esibiti nella Sala Concerti della Scuola di Musica “Vasa Pavic”, in un'atmosfera calda e piacevole: "Un’esperienza internazionale essenziale per il loro sviluppo e per il progresso nel mondo artistico da loro scelto", come sottolineano i docenti.

Questo scambio di concerti e incontri tra giovani musicisti di diversa provenienza contribuiscono in modo significativo al loro sviluppo artistico, migliorando le capacità esecutive e rafforzando i legami culturali internazionali. Come spiega il Maestro Giuliano Mazzoccante: "In qualità di direttore artistico, ritengo che questo sia un impegno necessario per poter valorizzare i talenti perché quelli locali sono tantissimi ma qui sul loro territorio non sempre trovano possibilità di espressione. Prepararsi per un viaggio richiede sempre un senso di responsabilità che risulta essere un valore aggiunto alla formazione dei giovani studenti, sia artistica che personale".

"A questo si aggiunge un altro aspetto: al loro concerto c'erano tanti allievi della Pasa Pavic, ma anche tanti docenti e dunque molti professionisti di alto livello ad ascoltarli – sottolinea Mazzoccante. – L'esperienza all'Estero è molto forte per loro, e c'è uno scambio reciproco anche nell'accoglienza che viene fornita ai ragazzi che vivono questo alto livello di formazione. Queste collaborazioni internazionali sono sempre di più e speriamo che il pubblico si avvicini ulteriormente alla conoscenza di questi giovani che hanno già vinto concorsi nazionali ed internazionali".

"Uno dei prossimi appuntamenti della Music & Art International Academy di Chieti, sarà a Dubai dal 6 al 21 aprile dove, grazie a delle borse di studio, numerosi studenti con le proprie famiglie, potranno vivere due settimane di alta formazione. E’ questo che amiamo, dare la possibilità ai giovani di mettersi in gioco nei luoghi dove l’arte è vita", conclude Mazzoccante.