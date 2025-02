Sit-in di protesta dei lavoratori Tua

Mercoledì 26 febbraio, dalle ore 10 in piazza Unione a Pescara (davanti agli uffici della Regione Abruzzo), si terrà un presidio organizzato dalle segreterie regionali di Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti-Faisa Cisal in merito alla vertenza in atto dei lavoratori della società di trasporto regionale.

In quel momento, come informa una nota, “verranno ribadite le cause alla base della vertenza e le iniziative che le organizzazioni sindacali intraprenderanno per contrastare il graduale peggioramento della qualità del servizio pubblico offerto e il costante degrado delle condizioni di lavoro e dei salari dei dipendenti”.