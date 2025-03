Laboratori mente-corpo gratuiti per over 65 con l'Associazione Allegrino

Laboratori gratuiti di ginnastica dolce e di allenamento per la mente prenderanno il via lunedì 3 marzo, allo Spazio “Antonella Allegrino” di via Italica 7, a Pescara. L’iniziativa, rivolta agli over 65, rientra nel progetto “Grande età capolavoro perfetto” realizzato dall’associazione “Domenico Allegrino” Odv con i fondi “Otto per Mille della Chiesa Valdese”.

Le lezioni si terranno nei giorni seguenti:

- Percorso verde: ginnastica dolce il lunedì alle 10.30

attività per la mente il sabato alle 10.30

- Percorso blu: ginnastica dolce il giovedì alle 15.30

attività per la mente il venerdì alle 15.30.

“Verranno proposte due sessioni di attività che viaggeranno in parallelo nell’intento di offrire agli over 65 un’opportunità di benessere completo, che abbracci la sfera fisica e mentale – spiega la fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino – Con la ginnastica dolce gli anziani potranno eseguire movimenti semplici e non stancanti per avere condizioni di maggiore elasticità e tonicità. Saranno proposti esercizi per la cervicale e le spalle, per la scioltezza degli arti superiori e inferiori, per la coordinazione, il rilassamento e la respirazione. Ci sarà anche l’attività per la mente con esercizi di genere enigmistico e neurologico volti a tenere in allenamento il cervello. Le iscrizioni sono aperte a over 65 della città di Pescara e dell’area metropolitana. Il 5 marzo, sempre in via Italica, terremo un incontro formativo e informativo, con specialisti del settore, sui temi della longevità attiva, delle demenze senili, della corretta alimentazione, della prevenzione e uno stile di vita sano”.

Per iscriversi ai laboratori mente- corpo e all’incontro del 5 marzo si può chiamare il numero 349 306 7585.

Il progetto “Grande età capolavoro perfetto” ha lo scopo di favorire il benessere psicofisico di 130 anziani della città di Pescara e dell’area metropolitana Pescara/Chieti attraverso momenti esperienziali e relazionali e azioni volte sia alla verifica degli aspetti sanitari sia a programmi di longevità attiva personalizzati. Gli over 65 coinvolti verranno accompagnati in un itinerario di benessere attraverso screening, test sanitari e psicofisici, laboratori mente-corpo che stimolano l’intelletto e il fisico e attività fisica dolce con cui potranno prendersi cura della propria persona e mantenere una vita il più possibile attiva. Azioni specifiche sono previste per gli anziani fragili, non autosufficienti, affetti da patologie correlate all’età, che saranno supportati e aiutati ad affrontare momenti di solitudine o sconforto attraverso una linea telefonica gratuita e accompagnati nelle attività quotidiane da operatori attraverso l’assistenza a domicilio.