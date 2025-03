Nasce la guida illustrata di Pescara per bambini e famiglie

"Il Comune di Pescara attiva un dialogo diretto con i bambini per far conoscere il territorio, la storia e le tradizioni della città, mettendo in risalto le sue eccellenze e le sue peculiarità. Lo fa attraverso una guida speciale, rivolta ai più piccoli e alle famiglie". Lo annuncia l'assessore comunale al Turismo Zaira Zamparelli parlando di un progetto che sta andando in porto, da poco deliberato dalla giunta. "Dal primo giorno di lavoro, dopo il mio insediamento, ho iniziato a lavorare a questo progetto perché ci credo e ho fatto tutto il possibile perché diventasse realtà", dice Zamparelli. E ora ci siamo.

"Sarà realizzata una guida illustrata, disponibile anche in versione web, rivolta in primis ad un pubblico locale costituito dai bambini in età scolare e dalle loro famiglie, che descriverà Pescara attraverso una serie di percorsi (Divertimappe) sviluppati in maniera intrigante e coinvolgente, utilizzando cartine sulle quali verranno indicati i luoghi della città da conoscere, per poi narrarli con un linguaggio adeguato ai più piccoli. Il turismo in versione speciale per i bambini. Troveranno spazio nelle pagine di questa guida i maggiori esponenti della cultura e dell’arte locale, e penso in primo luogo a Gabriele d'Annunzio. Passando da una pagina all'altra sarà stimolata la curiosità dei più piccoli con illustrazioni e giochi", spiega sempre l'assessore.

"La guida, sarà uno strumento per potenziare e rilanciare l'immagine della città passando per i bambini e le famiglie, anche quelle che arriveranno da fuori: un libricino cartaceo (1000 copie) ma anche un e-book in grado di dare visibilità a Pescara e di potenziarne l'immagine come destinazione turistica. Si parla sempre più di turismo esperienziale, che va al di là della destinazione, e questo è uno strumento utile per consentire a chi arriva a Pescara da fuori di portare a casa con sé ricordi simpatici e duraturi".