“AAA – L’arte di accorgersi dell'altro”, il progetto di Dulzura Teatro

L’A.P.S. Dulzura Teatro di Pescara, realtà sempre più attiva nel panorama culturale e scolastico nazionale, darà il via al progetto “AAA – L’arte di accorgersi dell'altro”, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea (n. 2024-1-IT02- KA210-SCH-000245393). Il progetto, che si concluderà a marzo 2026, mira a promuovere l’inclusività nelle scuole primarie, coinvolgendo gli alunni delle classi III, IV e V, insieme ai loro docenti, attraverso un percorso pedagogico ed esperienziale basato sul gioco e sul teatro. L’obiettivo è stimolare nei bambini una maggiore responsabilità, intelligenza di gruppo e autonomia nella gestione di contesti sempre più diversificati.

Attraverso il gioco di ruolo teatrale, i bambini saranno guidati a trovare soluzioni collettive alle sfide poste dalla diversità, che può manifestarsi in culture, etnie, religioni o disabilità diverse. L’approccio adottato permette ai più piccoli di elaborare strategie inclusive in modo autonomo, valorizzando le loro risorse fisiche, linguistiche e culturali. Il progetto nasce dall’esigenza di preparare docenti e studenti a gestire classi sempre più eterogenee, trasformando la diversità in una risorsa piuttosto che in un ostacolo.

Il titolo del progetto si ispira al pensiero del Prof. Andrea Canevaro, pioniere della pedagogia inclusiva, che sosteneva l’importanza di valorizzare le differenze individuali come fonte di ricchezza per la società. Le attività, della durata di 1 incontro al giorno per 5 giorni (in orario scolastico), prevedono l’uso di un burattino proveniente da un “asteroide sconosciuto” (34VLPFLV), che parla una lingua incomprensibile. Questo personaggio, portatore di diversità, diventa lo strumento per affrontare temi legati all’inclusione, adattati alle esigenze specifiche di ogni classe e istituto coinvolto.

I partner del progetto includono Dulzura Teatro, che coordina le attività in Italia presso l’IC Pescara 7 e l’IC Don Pierluigi di Piazza (Pozzuolo del Friuli), e Producciones Teatrales Madrid, che opera nelle scuole spagnole CEIP Diego Muñoz-Torrero e C.E.I.P. Pedro López de Lerena di Valdemoro (Madrid). L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una scuola più inclusiva, capace di accogliere e valorizzare ogni forma di diversità.