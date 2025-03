Violenza di gruppo su una 17enne: interrogatorio secretato dal Pm

Una lunga mattinata in Procura a Pescara per il primo dei due interrogatori previsti in merito all'indagine sulla presunta violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 17 anni, da parte di un minore e di un 19enne. Proprio quest'ultimo è stato ascoltato questa mattina dal sostituto procuratore Anna Benigni, mentre il minore sarà ascoltato domani a L'Aquila dalla Procura dei minori. Al termine del lungo interrogatorio il Pm ha disposto che il contenuto venga secretato. Il giovane, accompagnato dalla madre e dal suo avvocato Angelo Pettinella, ha comunque risposto a tutte le domande mostrandosi collaborativo, e si è detto completamente estraneo ai fatti contestati.

Oltre all'interrogatorio dell'altro ragazzo indagato di domani a L'Aquila, nelle prossime ore potrebbe essere richiesta una perizia sui telefoni cellulari dei due ragazzi. I fatti risalgono allo scorso 13 febbraio, secondo l'accusa, i due giovani, approfittando dello stato di ebbrezza di una ragazza di 17 anni, l'avrebbero trascinata in un garage di un palazzo alla periferia di Pescara e avrebbero abusato di lei. L'episodio sarebbe stato confermato anche da un'amica della vittima, anche lei minorenne, che avrebbe assistito ai fatti. I successivi accertamenti eseguiti dal Gav (Gruppo Anti Violenza) della Procura di Pescara.