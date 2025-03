Presentata l’Associazione Amici di Corso Vittorio GdA Pescara

Presentata sta,ame, nella Sala della Giunta del Comune di Pescara, l’Associazione Amici di Corso Vittorio GdA Pescara. E' intervenuto il Presidente Antonio Di Giosafat, direttore della libreria San Paolo, che, ringraziando gli assessori presenti, Zamparelli e Cremonese, ha detto:

“Corso Vittorio è diventata da 5 mesi la mia famiglia. Una famiglia che mi ha cooptato al punto di presiedere questa associazione che nasce in questo giorno, 12 marzo, anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio. Un progetto di centro commerciale di via finalizzato al recupero delle attività commerciali per dar visibilità a chi vive e lavorare e a chi viene a visitarci. Faremo delle azioni comuni per ridare vita al commercio con manifestazioni culturali, ludiche e con una grande attenzione alla sicurezza che mette in difficoltà i visitatori che parcheggiano la propria auto nell’aria di risulta dove stazionano persone che chiedono danaro e minacciano gli automobilisti. Un progetto molto ambizioso perché abbiamo pensato di ridare vita ad una delle vie più importanti della città.

Chiederemo un incontro al Prefetto proprio per parlare della sicurezza dei cittadini. Il consiglio direttivo è formato da me quale Presidente, Sonia Bernardo, vice Presidente, Tina Di Lorenzo, Tesoriera, Dolores Di Cesare, Segretaria e Angelo Bonsignore consigliere. L’immagine della nostra associazione, il logo, rispecchia il nostro obiettivo: Amici perché ci piace creare un clima di amicizia per lavorare in pace, il ponte del mare che rappresenta la città di Pescara che unisce le due sponde del fiume e i colori bianco e azzurro che sono proprio quelli della nostra città. Abbiamo intenzione di sederci ai tavoli con le associazioni di categoria ed è importante sottolineare che sono circa 60 negozi chiusi su Corso Vittorio che sono motivo di sofferenza per chi deve lavorare e far vivere la città”.

L’associazione ha protocollato in mattinata una domanda per far parte di un tavolo di lavoro per l’organizzazione di eventi e l’assessora Zamparelli ha dichiarato la fattibilità della richiesta e ha anche preannunciato un convegno con esperti del settore per parlare del commercio e del futuro della città. L’incontro è stato sottolineato dalla melodie tradizionali di Tosti e D’Annunzio a cura di Valter D’Arcangelo alla tastiera e Chiara Tarquini quale soprano.