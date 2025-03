Condannato per violenza sessuale e lesioni aggravate, arrestato dalla polizia di frontiera

Ieri pomeriggio gli agenti della polizia hanno proceduto all’arresto di un passeggero del volo Londra-Ancona, dirottato nello scalo aereo dell’aeroporto d’Abruzzo di Pescara per avverse condizioni meteo. Al momento dei controlli, la polizia di frontiera di Pescara, diretta dal Vice Questore Dino Petitti, ha riscontrato che l’uomo doveva scontare una pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini.

Immediato l’intervento dei poliziotti che hanno fermato l’uomo per approfondire la situazione, riscontrando che sullo stesso effettivamente gravava una condanna passata in giudicato nel 2024 per violenza sessuale e lesioni aggravate risalenti al 2021. Pertanto, ultimati gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale “San Donato” a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.