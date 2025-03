Primo Totò e secondo Ciavatta: il Team Go Fast stupisce alla Granfondo Strade Bianche

Tra le tante occasioni di prestigio per mettersi in evidenza in questo avvio di stagione, il Team Go Fast non poteva che scegliere la Granfondo Strade Bianche-Estra, e lo ha fatto nella maniera migliore, conquistando il primo e il secondo posto con Paolo Totò e Paolo Ciavatta.

Tra polvere e gloria, con la presenza di oltre 6.500 amatori (di cui il 65% proveniente dall’Italia e il 35% dall’estero), si è svolta la classica granfondistica di inizio stagione, che continua a fare passi da gigante per il suo appeal. L’evento ha chiuso magnificamente un weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi, regalando emozioni uniche.

Totò ha impiegato 2.16’24” per raggiungere il traguardo di Piazza del Campo a Siena, completando il percorso medio di 87 chilometri. A 53” di distanza, il compagno di squadra Ciavatta, già vincitore un anno fa, si è aggiudicato il secondo posto. Sul medesimo percorso, hanno brillato anche Domenico Camarra, Davide Moresco e Luca Carassai, mentre Francesco Pirro è rimasto nelle retrovie a causa di un guasto meccanico che lo ha costretto a fermarsi per mezz’ora.

Sul percorso lungo di 137 chilometri, la sfortuna non ha risparmiato gli altri compagni di squadra: Danilo Celano è caduto, mentre Davide Leone, Alessandro Frangioni e Francesco Di Felice hanno dovuto affrontare forature. Solo Di Felice è riuscito a risolvere rapidamente l’imprevisto, strappando un settimo posto all’arrivo con un gap di 2’05” dal vincitore.

La Granfondo Strade Bianche ha segnato anche il debutto ufficiale con la casacca del Team Go Fast per Matteo Zannelli, bravo a rimanere con i migliori e a piazzarsi nei primi 30.

Da segnalare anche l’impegno di Ettore Biafora e Tito Castelli che hanno portato a termine rispettivamente il percorso lungo e quello medio, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra.

“Una corsa a cui puntiamo tanto e alla quale abbiamo partecipato per la quinta volta. Si addice alle nostre caratteristiche, avendo corridori più portati a eccellere sul percorso medio. Voglio fare i complimenti a Paolo Totò e Paolo Ciavatta per la straordinaria doppietta, ma anche a tutto il team per l’impegno dimostrato, nonostante alcuni momenti sfortunati che hanno attraversato alcuni dei nostri atleti. Dal prossimo anno lavoreremo per farci trovare competitivi anche sul lungo. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner tecnici Tabros, SL2 e Vittoria, che ci supportano con grande professionalità e ai nostri sponsor per la fiducia”, commenta il presidente Andrea Di Giuseppe.