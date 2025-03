Life Pescara, presentata ufficialmente una nuova automedica

“Un nuovo mezzo di soccorso avanzato a disposizione della comunità e dei volontari”: ieri l’associazione Life Pescara ha presentato ufficialmente una nuova automedica, che nei prossimi giorni entrerà in servizio con un'operatività garantita in tutta la provincia. La cerimonia organizzata dalla Life Pescara, guidata da Gianluca D’Andrea, si è svolta alla presenza del sindaco di Spoltore Chiara Trulli e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, a conferma della stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato. L’automedica, spiega D’Andrea, rappresenta un'importante risorsa per il supporto alle emergenze sanitarie, garantendo un intervento tempestivo e professionale.

Grazie a questo nuovo mezzo, Life Pescara potrà rafforzare il proprio impegno nel fornire assistenza in caso di emergenze sanitarie, contribuendo a migliorare la rete di soccorso esistente. “Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione delle comunità e della Asl Pescara questo nuovo mezzo di emergenza”, dichiara sempre il presidente Gianluca D’Andrea. “Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire un intervento rapido e professionale, grazie anche alla convenzione che ci lega con la Asl Pescara, l’automedica, qualora ce ne sia la necessità, sarà messa a disposizione del Servizio Emergenza Urgenza, permettendo il trasporto in tempi rapidissimi dell’equipe sanitaria”. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle autorità presenti, in particolare il sindaco Trulli ha sottolineato “l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell’emergenza sanitaria”.