Il Pescara Pallanuoto batte il Villa York 14-12 e allunga in vetta alla classifica

Non senza patemi, il Pescara Nuoto e Pallanuoto batte il Villa York 14-12 e porta a 8 i punti di vantaggio sulla Pol. Delta, seconda in classifica. Un bel pomeriggio quello vissuto a Le Naiadi, dove i ragazzi di mister Franco Di Fulvio hanno dovuto attendere l’ultimo possesso della gara per avere la meglio di un Villa York mai domo. Il tutto, davanti agli occhi di Francesco Di Fulvio e Manuel Estiarte, ospiti d’eccezione al Palapallanuoto. Una sfida che, va detto, è stata sempre controllata dai biancazzurri, come dimostrano i parziali, ma che si è complicata nel finale, complice anche qualche errore di troppo che ha concesso agli ospiti la palla del pareggio, sventata da un attento Paolo Prosperi.

Poi il gol di Di Fonzo a mettere il punto esclamativo e lanciare i biancazzurri sempre più al comando del girone 3 del campionato di Serie B. Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Foglio (3), De Ioris (3) Micheletti (2), De Santis (2), Giordano (2), Calcaterra e Di Fonzo. Per il Villa York gol di De Chiara (5), Giovannini (2), Botto (2), Piccini, Micucci e Andrea Forno.

PARZIALI: 4-3, 4-3, 3-2, 3-4

“Abbiamo giocato contro un avversario di valore che ci messo in difficoltà, come ci aspettavamo”, dice al termine Daniele De Santis. “In settimana abbiamo lavorato sapendo che ci aspettava una partita impegnativa e così è stato. Probabilmente anche noi ci abbiamo messo del nostro per complicarci la vita, ma alla fine quello che conta sono i tre punti”. Poi sul campionato: “Siamo in linea con l’obiettivo di inizio stagione. Anche oggi abbiamo messo un altro mattoncino lungo il percorso che speriamo ci possa confermare lì in vetta. La classifica dice che siamo avanti a tutti, ma dobbiamo mantenere l’attenzione alta, a partire dalla sfida di sabato prossimo in casa della Roma 2020”.