Il Lunedì del Delfino

Prestazione horror del Delfino in quel di Sestri Levante, che viene sconfitto con merito dai liguri, i quali sentitamente ringraziano e abbandonano l’ultimo posto in classifica.

Un capitombolo che fa davvero male in vista dei play off. Sembravano ormai lanciati verso la sicura conquista del terzo posto gli uomini di Silvio Baldini, ma ora la graduatoria racconta di una Torres nuovamente alle spalle del duo Virtus Entella (ormai davvero a un passo dal ritorno in serie B), Ternana, con la Vis Pesaro mai doma che preme da dietro a soli tre punti e un Pineto frizzante e sbarazzino che fra due settimane si giocherà fra le mura amiche il derby per il primato regionale.

Nessuna continuità insomma per questo Pescara, la cui scarsa propensione all’intensità (beffardamente sempre decantata dal suo allenatore) spesso ha consentito, come ieri pomeriggio, ad avversari tecnicamente meno preparati, di conquistare l’intera posta in palio. Ai tifosi che tendenzialmente si esaltano ogni volta che Brosco e compagni azzeccano un paio di gare consecutive verrebbe da chiedere come possono pensare di vincere i play off?

Nel frattempo non sono trascorsi nemmeno due mesi dal termine del mercato di gennaio che già ormai si parla del prossimo estivo, altro che calcio giocato … L’elenco degli atleti che saluteranno l’Adriatico è lungo e consistente. Si ripartirà il prossimo anno con un nuovo allenatore da arrostire a fuoco lento, una nuova Rosa affazzonata e suggerita da procuratori e amici degli amici, le solite fandonie sugli ingressi in società, le microfonate amiche e così via. Un disco rotto, che gira su una puntina graffiata dal titolo “Delfino Pescara”.

In via del tutto eccezionale il prossimo appuntamento con il nostro editoriale sarà fra quindici giorni, ci prendiamo una settimana di pausa. Le prossime gare dei biancazzurri si disputeranno sabato 29 marzo all’Adriatico contro l’Arezzo, alle ore 15, cui seguirà il già citato derby a Pineto, venerdì 4 aprile, stavolta in serata e con fischio d’inizio alle ore 20:30. Due gare che definiranno, nel bene o nel male, la classifica del Pescara.

Prima di chiudere un ennesimo consiglio per gli acquisti. È uscita alle stampe, da pochi giorni, l’ultima fatica letteraria del sempre vulcanico Gianni Lussoso, che con il suo Sogno avverato definisce al meglio i contorni della nostra città, sullo sfondo della propria avventurosa carriera giornalistica. Ancora una volta è toccato al sottoscritto aprire le prime pagine del volume con una prefazione scritta con il cuore per celebrare un personaggio che come pochi ha saputo raccontare la Pescara calcistica e non solo. Coloro che volessero acquistarne una copia possono contattare l’autore attraverso i suoi canali social o scrivendo una mail a info@giannilussoso.it