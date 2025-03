In piazza della Rinascita c'è il Choco Wine Festival

"Con l'arrivo della primavera prendono il via le manifestazioni nell'area del centro commerciale naturale, cioè nell'area pedonale del centro città. La prima si svolgerà a piazza della Rinascita dal 28 al 30 marzo su iniziativa dell'Aniac Abruzzo: tre giorni dedicati alla cioccolata con il primo Choco Wine Festival". Lo ha detto l'Assessore comunale al Commercio Zaira Zamparelli in vista del Festival che animerà piazza della Rinascita, la stessa piazza che nei mesi scorsi ha ospitato con grande successo di pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio voluta dal Comune.

"L'adesione del Comune a questa bella iniziativa dell'Aniac Abruzzo”, ha aggiunto Zamparelli, “è arrivata nei giorni scorsi con una delibera di giunta per mettere a disposizione gratuitamente gli spazi dedicati ad attività culturali che saranno realizzate nell'ambito del Festival in collaborazione con l'Ipsar De Cecco. Si svolgeranno dei laboratori dimostrativi per illustrare la procedura di preparazione del cioccolato con un'area dedicata a seminari e simposi sulla cultura e sui benefici del cioccolato. Il programma di queste giornate prevede anche degli spazi espositivi. Il Comune continua a puntare sull'area dedicata al passeggio per richiamare un numero di persone sempre maggiore in centro, sostenendo iniziative del territorio, come in questo caso. Abbiniamo la bellezza del nostro centro, appena riqualificato dal Comune, alla bontà dei prodotti che saranno proposti al pubblico in piazza, garantendo anche attività di approfondimento sulla preparazione del cioccolato. Poi a Pasqua, come già annunciato, si svolgerà la Fiera di Primavera".