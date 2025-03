â€˜Celebriamo il DantedÃ¬â€™ alla scuola media Mazzini

Si svolgerà martedì 25 marzo, alle ore 10.30 nella scuola media Mazzini-Scuola primaria Illuminati, in via Regina Elena 135, l’evento ‘Celebriamo il Dantedì’, promosso dall’assessore alla pubblica istruzione Valeria Toppetti (foto) in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri.

Il 25 marzo è infatti riconosciuto dagli studiosi come data di inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. Protagonista dell’evento, che vedrà la presenza delle classi della scuola media e della scuola primaria, sarà l’attore Antonello Angiolillo che tornerà a vestire i panni di Dante che ha portato sulla scena nei maggiori teatri italiani dal 2018 nel musical ‘La Divina Commedia’.