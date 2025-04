Insieme Per Pescara offre un "Caffè delle Idee" ai cittadini

L’associazione Insieme Per Pescara, nell’ambito delle attività volte al costante coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini nei processi di democrazia partecipata, avvierà nei prossimi giorni momenti di dialogo diretto con tutti coloro che vorranno partecipare, al fine di raccogliere istanze, idee e proposte per fornire un contributo reale e concreto alla realizzazione di una città migliore.

"L'iniziativa, dal nome "Il caffè delle idee", vuole agevolare momenti di confronto e collaborazione franchi ed informali durante i quali i cittadini, spogliandosi di pregiudizi e faziosità, ragionano insieme per la tutela, la salvaguardia e l'accrescimento del bene comune. Gli incontri sono aperti a tutti coloro che, come noi, credono che i cittadini debbano partecipare alla formazione di politiche (sociali, economiche, ambientali, urbanistiche, etc.) e all'individuazione di soluzioni alternative", si legge in una nota.

Le riunioni, che toccheranno le diverse zone della città, si terranno, indicativamente, il Lunedì, il Giovedì e il Sabato dalle 10.30 alle 11.30 e il Martedì e il Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30: sarà possibile prenotarsi inquadrando il QR-code riportato in locandina, cliccando QUI o contattando l'associazione direttamente attraverso le pagine Facebook di Insieme Per Pescara, Rinascita di Pescara Centro e Pescara Pulita.

“Gli incontri saranno un momento di confronto franco e costruttivo durante i quali proporremo azioni concrete da mettere in atto nelle prossime settimane con particolare riferimento a temi quali la raccolta rifiuti porta a porta, la sicurezza, l’ambiente, la viabilità, il commercio, le imposte locali (T.A.R.I, Occupazione Suolo Pubblico) oltre a quelli proposti direttamente da coloro che parteciperanno. Non dobbiamo e non vogliamo aspettare una città migliore, dobbiamo e vogliamo partecipare alla sua realizzazione”, conclude la nota.