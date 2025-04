Colibrì Ensemble: sabato 5 aprile chiusura della stagione all'Auditorium Flaiano

Sabato 5 aprile andrà in scena l’ultimo concerto della stagione 2024-2025 del Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara. Sul palco dell’Auditorium Flaiano (alle ore 19) un programma da grande orchestra e un solista prestigioso Andrea Oliva, primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che torna a esibirsi con il Colibrì a distanza di otto anni dall’ultima volta.

Due occasioni imperdibili nella stessa sera: Andrea Oliva, uno dei migliori flautisti al mondo, eseguirà il concerto di Khachaturian, originariamente scritto per violino, brano che per virtuosismo e complessità pochi al mondo hanno il coraggio di affrontare con il flauto. E poi “Quadri di un’esposizione”, caposaldo del grande repertorio sinfonico, magistrale orchestrazione di Ravel, realizzata partendo dalla composizione per pianoforte di Mussorgsky che ci accompagnerà in una promenade virtuale tra i quadri di Viktor Hartman. Il compositore immagina di passeggiare tra dieci quadri, godendo di un’atmosfera fatta di mille colori, timbri e atmosfere che si alternano durante tutto il concerto.

«Quadri di un’esposizione è un riferimento assoluto per l’orchestrazione - dichiara il direttore artistico, Andrea Gallo - ma soprattutto è un brano che capita molto raramente di poter ascoltare dal vivo, visto l’organico sterminato che prevede la partitura. Sul palcoscenico ci sarà ogni tipo di strumento musicale immaginabile, a partire da tanti tipi di percussioni, glockenspiel, tam-tam, campane tubolari, per arrivare all’arpa, celesta, sax, fino agli strumenti cosiddetti speciali come clarinetto basso, controfagotto, corno inglese, ottavino».

Insomma oltre che passeggiare virtualmente tra i quadri musicalmente descritti dalla composizione di Mussorgdky, lo spettatore potrà assistere anche auna vera e propria “esposizione” di tutti gli strumenti musicali sul palcoscenico.

Il concerto di Khachaturian avrà invece come protagonista il flauto di Andrea Oliva, declinato in tutte le sue possibilità espressive. «Oliva è stato un amico del Colibrì fin dai primissimi anni - racconta Gallo - quando nel 2017 è stato ospite della stagione con il celebre concerto di Ibert. Siamo felicissimi del suo ritorno, abbiamo bellissimi ricordi legati a quel concerto e ci auguriamo si trovi ancora meglio di allora».

È aperta già da tempo la campagna “Abbonamento al buio”, ovvero l’abbonamento acquistato ad un prezzo speciale prima della presentazione della stagione. «In poche settimane abbiamo già visto il rinnovo di oltre 240 abbonamenti - dichiara la presidente dell’orchestra Gina Barlafante - a conferma di come sia stato di grande gradimento il cartellone che ci apprestiamo a concludere».

È ancora possibile approfittare di offerte e prezzi scontati, direttamente sabato 5 aprile in Auditorium o presso i punti vendita dell’orchestra. Per informazioni è possibile chiamare il 328.3638738.