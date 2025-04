Parte il laboratorio gratuito per la gestione dell’ansia promosso da Erga Omnes e ADSU Chieti-Pescara

Prende il via il laboratorio “Che ansia!”, un percorso di quattro incontri gratuiti dedicato alla gestione dell’ansia rivolto agli studenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Erga Omnes in collaborazione con ADSU Chieti-Pescara, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per affrontare uno dei disagi più comuni tra i giovani universitari.

Il laboratorio si terrà ogni martedì a partire dal 6 maggio, dalle 18:00 alle 19:00, presso la sede di Via Monte Grappa n. 176 – Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino). Gli incontri saranno condotti da professionisti esperti in psicologia, affronteranno tematiche legate allo stress, all’ansia da prestazione, alla consapevolezza emotiva e alla regolazione del respiro e del corpo.

“L’ansia è una compagna scomoda per molti studenti, specie durante gli anni universitari. Abbiamo pensato a uno spazio protetto, gratuito e accessibile dove poter riconoscere, comprendere e imparare a gestire questo stato emotivo – spiega Pasquale Elia, psicologo, formatore e presidente di Erga Omnes –. È un piccolo passo di supporto verso il benessere mentale, che spesso viene messo in secondo piano”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di supporto e prevenzione promosse da Erga Omnes e ADSU Chieti-Pescara, sempre più attente al benessere psicologico degli studenti.

INFO E ISCRIZIONI:

0871-450291 (da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13)

info@erga-omnes.eu

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.