Il Comune cerca professionisti per le prestazioni domiciliari dell'Inps

Psicologi, educatori professionali, fisioterapisti, logopedisti, infermieri. Sono alcune delle figure professionali che il Comune di Pescara sta cercando, tra gli iscritti ai rispettivi albi professionali, per garantire prestazioni a domicilio. L'avviso del dirigente del Comune Marco Molisani (Settore Politiche per il Cittadino, Servizio Politiche Sociali) è stato pubblicato all'indomani dell'adesione al progetto Home Care Premium 2025, promosso dall'Inps per garantire l'assistenza domiciliare a dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti. Il Comune, che collabora con l’Inps per questa iniziativa, ha pubblicato un avviso per l’accreditamento delle figure professionali che poi dovranno garantire le prestazioni.

L’avviso è on line, sul sito internet del Comune (https://www.comune.pescara.it/node/10935). I servizi professionali domiciliari previsti sono molteplici e sono finalizzati, ad esempio, a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, e saranno erogati da un terapista occupazionale. A questi si aggiungono i servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di psicologia e psicoterapia, di fisioterapia, di logopedia e di biologia nutrizionale. Inoltre, sono previsti servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati dall’educatore professionale socio sanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico.

L'elenco si conclude con i servizi professionali di infermieristica. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, potranno presentare istanza esclusivamente i professionisti in forma singola in possesso di iscrizione agli Albi professionali, di Partita Iva e dello Spid. Non è ammessa, invece, alcuna forma di partecipazione per soggetti quali cooperative sociali, società o Ets. Per partecipare va presentata istanza esclusivamente tramite apposito form online raggiungibile dal link sopra elencato, https://www.comune.pescara.it/node/10935, utilizzando il proprio Spid personale, entro e non oltre le ore 9 del 28 aprile 2025, indicando la prestazione integrativa inerente alla propria professionalità. All’istanza dovrà essere allegata, pena esclusione, l’attestazione di iscrizione al corrispondente albo professionale.

Partecipando all'avviso, si dovrà indicare la tariffa oraria lorda (IVA compresa se dovuta), proposta per la propria prestazione professionale (sarà sottoposta ad approvazione dell'Inps). Tutti i professionisti in possesso dei requisiti richiesti saranno censiti sulla piattaforma INPS, per consentire ai beneficiari di effettuare la scelta. Una volta caricato l’elenco dei professionisti, con nome e tariffe, i beneficiari potranno contattarli e fissare direttamente un appuntamento. Le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dell'Inps, sulla base della valutazione dello stato di bisogno socio assistenziale del beneficiario, e saranno rimborsate dall’Inps direttamente al professionista, con cadenza mensile.