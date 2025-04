Pienone a Torre de' Passeri per Arrostiland [FOTO]

“Sono stato a trovare in qualità di presidente il vice presidente della Confcommercio di Pescara Ferdinando Di Antonio lunedì a Torre de Passeri alla manifestazione di Pasquetta Arrostiland che ha visito la partecipazione di 25mila persone. Il suo contributo al fianco degli organizzatori è stato rilevante per la riuscita dell’evento”. Così il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento sotto diversi aspetti.

“Questo evento sta diventando una manifestazione di alto livello simile a quelle che si svolgono per esempio in Romagna. Il contributo della sezione di Torre De Passeri ad Arrostiland è stato significativo. Fernando Di Antonio è stato da pungolo nei confronti dell’amministrazione comunale di Torre De Passeri. Fernando Di Antonio aveva visto lontano sulla possibilità di replicare il successo delle passate edizioni. Questa manifestazione a livello regionale è irripetibile. Grazie ad uno dei prodotti simbolo della nostra regione, l’arrosticino, si è potuto valorizzare le nostre aree interne, la montagna abruzzese e i borghi e paesi delle aree interne come in questo caso Torre de Passeri. Sul territorio c’è bisogno però di un punto informativo come quello della Confcommercio a Torre de Passeri. Per questo dico che dove la Confcommercio è presente riesce a dare il suo contributo. In questo caso il successo è merito degli operatori commerciali, del sindaco di Torre de Passeri che ha colto al volo questa iniziativa”.

“C’è stata tantissima gente con i cittadini di Torre de Passeri che - ha aggiunto Padovano - hanno subito qualche piccolo disagio ma hanno accolto con entusiasmo le migliaia di persone arrivate da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione. Questo è stato un grande evento e la gente ha capito la sua importanza collaborando senza fare polemiche. Da Pasqua molte persone erano già arrivate a Pasqua, accolte e ospitate nelle pertinenze di abitazioni, giardini ed altro. È questa la tradizione che dobbiamo portare avanti di un Abruzzo forte e gentile. Mi rivolgo anche al presidente Marsilio che ha mostrato vicinanza a questo evento, dicendo che il nostro Abruzzo deve essere sempre più promosso con le nostre tipicità, la cultura e le nostre bellezze paesaggistiche. Quella di Torre de Passeri è stata una bella cartolina dell’Abruzzo. Grazie al vice presidente della Confcommercio di Pescara Fernando Di Antonio, al sindaco di Torre de Passeri per un evento straordinario con 25mila partecipanti”.