Calcio: Pescara di scena a Legnago, trasferta in Veneto si allunga di 48 ore a causa del rinvio

Lo stop al calcio per la scomparsa di Papa Bergoglio ha portato allo slittamento a domani ovviamente anche di Legnago Salus-Pescara. Il match in terra veneta si giocherà alle 18 e così la trasferta dei biancazzurri in terra veneta si è allungata di 48 ore. La squadra ieri non è rientrata in Abruzzo e dunque preparerà alle porte di Legnago oggi la sfida di domani con la formazione veronese. Silvio Baldini non aveva nascosto, sabato scorso, la sua contrarietà (giustificata) alle gare a Pasquetta, con le squadre impegnate in trasferta costrette a viaggiare nella giornata della Santa Pasqua.

I biancazzurri, partiti per il Veneto nella mattinata di Pasqua, rientreranno nella nottata di domani in Abruzzo. Un vero e proprio tour de force fisico e mentale per Plizzari e compagni, considerando che poi domenica 27 aprile ci sarà la gara casalinga con il Campobasso alle 16.30. Sarà, quello con i molisani, l'ultimo match della stagione regolare, prima di concentrarsi sui play off. Centottanta minuti che determineranno la griglia in questo caso dei play off per quel che riguarda le posizioni che vanno dalla terza (Ternana sicura seconda) all'ultima posizione utile per la poule promozione.

A Plizzari e compagni servirà quasi un miracolo per acciuffare la terza piazza. Obiettivo invece più che possibile il quarto posto. Alla squadra di Silvio Baldini basterà infatti conquistare quattro punti per blindare il quarto posto che eviterà di giocare il primo turno secco. C'è da capire ore come la squadra assorbirà sopratutto a livello mentale questo maxi ritiro per così dire forzato di quattro giorni. La squadra si allenerà alle porte di Legnago oggi svolgendo una sorta di rifinitura.

Questa la probabile formazione. Plizzari Pierozzi Brosco Pellacani Moruzzi Squizzato Meazzi Dagasso Ferraris Cangiano Merola. In pratica per dieci undicesimi la formazione vittoriosa con il Gubbio, con l'unica variante di Meazzi a centrocampo al posto di Valzania che è alle prese con un leggero problema fisico e che andrà in panchina.