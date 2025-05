Gemellaggio tra Italia e Grecia con AbruzzOnTheRoad 2.0 Asd

Venerdì 30 maggio una rappresentanza composta da 48 motociclisti, accompagnati da 2 rappresentanti istituzionali, arriveranno a Pescara dalla città di Kalamàta nel Peloponneso e saranno accolti dal motoclub AbruzzOnTheRoad 2.0 Asd per uno scambio culturale: verrà ricambiata l’accoglienza riservata agli abruzzesi che lo scorso anno si sono recati proprio in Grecia.

La delegazione greca arriverà in Comune a Pescara alle ore 16 e sarà dal sindaco Carlo Masci: questo evento vedrà finalmente il completamento del “ponte” ideale che i due gruppi motociclistici hanno steso per unire virtualmente le due realtà cittadine. Successivamente greci e italiani parteciperanno tutti all'evento Rider Days al Porto Turistico di Pescara. In seguito il motoclub AbruzzOnTheRoad 2.0 Asd guiderà i motociclisti greci in un tour a Campo Imperatore previsto per sabato 31 maggio.

AbruzzOnTheRoad nasce nel 2008 per iniziativa di un nucleo di amici motociclisti che condividono la stessa passione per le due ruote ed il mototurismo oltre che momenti aggregativi. Con il passare dei mesi e degli anni, questo gruppo inizia a crescere ed a sviluppare in maniera sempre più ampia e concreta le proprie idee.

Negli anni AOTR si è contraddistinta per aver fatto conoscere anche a chi è del luogo, angoli e luoghi della regione abruzzese che se osservati dalle due ruote, assumono connotati totalmente diversi. Ad oggi, a livello culturale, AOTR organizza per i propri soci visite presso i siti di interesse artistico/archeologico e naturalistico in Abruzzo ma anche in Italia ed ultimamente con uno sguardo all’estero (Europa). Attraverso itinerari enogastronomici presso le piccole realtà e le eccellenze del territorio abruzzese, le promuove, essendo spesso sconosciute al pubblico mainstream.

Non da ultimo AOTR ha collaborato, recentemente ed in passato, anche con l'Avis Comunale di Pescara, per promuoverne le attività. Durante la crisi umanitaria scaturita dalla guerra in Ucraina, AOTR ha partecipato e contribuito alle raccolte di beni di prima necessità per le popolazioni di quei territori.

Nel futuro prossimo sono previste inoltre iniziative e manifestazioni atte a promuovere la cultura della sicurezza stradale, tema assolutamente attuale, e di grande rilievo: si mira a coinvolgere anche le scuole della città e della regione.

Da sempre AOTR materializza il concetto di associazionismo sportivo promuovendo e trasmettendo ai propri soci i valori quali quello dell'amicizia, della solidarietà, dell'uguaglianza e del condividere, i quali dovrebbero essere i fondamenti di ogni motoclub.

Nel maggio del 2025 AOTR si è gemellata ufficialmente con il motoclub “Motoanesàrtiti Messinías” di Kalamata (Grecia – Regione della Messenia, Peloponneso), città molto simile a Pescara, sia in termini di popolazione che in termini territoriali, essendo affacciata al confine fra l'Egeo ed il Mediterraneo e possedendo un retroterra ricco di natura, storia e cultura come la città adriatica.

La delegazione di AOTR è stata infatti ricevuta ufficialmente dalle autorità cittadine locali ed in particolar modo dal Sindaco di Kalamàta, Dr. Thanàsis Vasiloòpoulos; ora è possibile suggellare questa unione.

ORGANICO ATTUALE

Presidente: Stefano Scagliarini

Vicepresidente: Paolo Florio

Tesoriere: Antonio Pitocco

Segretario: Alessio Di Bono

Consiglieri: Diletta Mascitti, Fabio Silvidii, Stefania Cerrone