A San Valentino in Abruzzo Citeriore la proiezione del documentario sui Nirvana "Rome as you are"

Il documentario sui Nivana "Rome as you are" per la prima volta fa tappa anche in Abruzzo per mano del prezioso lavoro dell'associazione culturale Rete, L'evento si inserisce nella rassegna "L'uomo che cammina" rivolta a raccogliere fermenti, riflessioni e nuovi stimoli in questo angolo di paese attraverso la musica. Dunque appuntamento da non perdere: la proiezione è fissata per domenica 1° giugno, nella sala dell'ex cinema "Ammirati" di San Valentino in Abruzzo Citeriore a partire dalle ore 18,30. A seguire, Paolo Tocco modererà l'incontro pubblico con l'autrice Daniela Giombini e Dario Calfapietra che ha curato il montaggio del documentario.

Daniela Giombini in collaborazione con Tino Franco e Marco Porsia, riportano a Roma Bruce Pavitt, il co-fondatore della Sub Pop, etichetta di Seattle che lanciò la musica grunge, in un documentario per rivivere i luoghi, gli aneddoti e le testimonianze di chi ha vissuto quei primi concerti italiani di perfetti sconosciuti (o quasi). Erano i Nirvana ed era il 1989. Anni '80, una giovanissima giornalista musicale, Daniela Giombini, decide di provare ad organizzare concerti per gruppi internazionali. La cosa, iniziata quasi per gioco ma spinta da una grande passione, procede bene e si concretizza in una vera professione. Dopo nemmeno due anni le viene proposto di organizzare il primo tour italiano di due esordienti band americane provenienti dalla zona di Seattle.

Una delle due si chiama Nirvana, è il 1989. Da lì in poi niente sarà più uguale a prima e le cose procederanno ad un ritmo serrato. Nel 1991 Daniela organizzerà anche il secondo tour italiano dei Nirvana, subito dopo la pubblicazione dell'album "Nevermind" e sarà un compito arduo arginare le folle che si raduneranno ai vari concerti della band. Nel 2021 Daniela decide di invitare a Roma Bruce Pavitt, il co-fondatore della Sub Pop, etichetta di Seattle che lanciò la musica grunge. Insieme torneranno sui luoghi simbolo dei concerti romani dei Nirvana raccontando aneddoti e facendo rivivere emozioni e ricordi. La ricostruzione di quel periodo memorabile viene completata dalle testimonianze di persone del settore musicale che parteciparono a quei concerti: Federico Guglielmi, Massimo Bernardi, Federico Fiume e Giancarlo De Chirico.