"Le periferie dell'arte", incontro al Museolaboratorio di CittÃ  Sant'Angelo

Venerdì 30 maggio alle ore 17.30 gli spazi del Museolaboratorio di Città Sant'Angelo ospitano l'incontro "Le periferie dell'arte". Una riflessione sui luoghi silenziosi e del possibile, parte del progetto espositivo di Vedovamazzei Senza Titolo, a cura di Enzo De Leonibus, sostenuto dal PAC2024 - Piano per l'Arte Contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L'incontro - che sarà introdotto da un saluto istituzionale del sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti - intende proporre una riflessione sulle istituzioni culturali, in particolare i musei, e su quegli spazi considerati "periferici" nel panorama dell'arte nazionale, come lo stesso Museolaboratorio, che invece negli anni si è dimostrato un importante punto di riferimento e una fucina di talenti artistici, capace di arricchire il patrimonio del territorio. La conversazione sarà animata dagli interventi dei curatori Ilaria Bernardi, Enzo De Leonibus, Giacinto Di Pietrantonio, e degli artisti Alfredo Pirri, Giuseppe Stampone e Vedovamazzei.

L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il catalogo del progetto espositivo del duo Vedovamazzei, Senza Titolo, a cura di Enzo De Leonibus, in corso fino al 31 luglio 2025 negli spazi dell'istituzione. L'evento LE PERIFERIE DELL'ARTE. Una riflessione sui luoghi silenziosi e del possibile è realizzato nell'ambito del progetto Senza Titolo, sostenuto dal PAC2024 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

UNTITLED, 2024. BRICK, IRON, GLASS, CONCRETE [mattoni, ferro, vetro, cemento], 1320x1100 cm, Vedovamazzei: fino al 31 luglio sul muro di mattoni in cui si apre uno degli accessi al MUSEOLABORATORIO d'arte contemporanea di Città Sant'Angelo una grande scritta al neon sposta l'attenzione dei visitatori su questa porzione di architettura di uno dei centri per l'arte più attivi del territorio abruzzese.

Si tratta del progetto Senza Titolo di Vedovamazzei, a cura di Enzo De Leonibus – realizzato grazie al sostegno dal PAC2024, Piano per l'Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – che arricchisce il patrimonio del Museolaboratorio, diventando un invito a riflettere sull'Arte e la sua importanza nella società contemporanea.

UNTITLED è una didascalia luminosa di circa 3 metri di lunghezza e 2 di altezza, installata su una parete esterna del museo creando un dialogo diretto con lo spazio. L'opera nasce da un lungo percorso iniziato dagli artisti all'inizio degli anni 2000 e teso all'osservazione della natura, modificata progressivamente dai cambiamenti climatici, ma anche del paesaggio sociale e urbano. La doppia natura storica e artistica del contesto ha ispirato Vedovamazzei che così si appropriano di un frammento di città e paesaggio, prima che avvenga il "cambiamento", cancellandolo definitivamente o parzialmente.

Attraverso un'appropriazione e "autenticazione" dello spazio da parte degli artisti, all'osservatore viene imposto di dedicare attenzione a un particolare che altrimenti sfuggirebbe a uno sguardo generale sullo spazio. Gli artisti "ritraggono" quella porzione di paesaggio, scrivendo con una luce al neon la propria firma e la didascalia del dettaglio interessato, come per qualsiasi opera d'arte a cui viene apposta un'etichetta con note e informazioni.

"Vedovamazzei attribuisce al linguaggio la medesima valenza tautologica e deittica nella scritta al neon Untitled (2024) concepita per il Museolaboratorio (...) – scrive Ilaria Bernardi, autrice del testo in catalogo – La scritta al neon indica infatti la tecnica e le dimensioni della parete del Museolaboratorio sulla quale essa è sospesa (brick, iron, glass, concrete, 1320 x 1100 cm), sottendendo, grazie all'aggiunta delle parole "Untitled, 2024, vedovamazzei", che l'opera non è la scritta al neon, ma la parete sottostante di cui quella scritta riferisce i materiali e le dimensioni. Untitled è quindi un lavoro concettualmente affine al ready-made duchampiano poiché Vedovamazzei rende arte un "oggetto" già pronto (la parete) attraverso il semplice atto di selezionarlo".

La collocazione dell'opera sottolinea dunque la volontà di presentare il museo come un'opera d'arte, di essere un attestato di vicinanza a questo spazio considerato "periferico" nel panorama dell'arte nazionale, ma che nel tempo è diventato un punto di riferimento e una fucina di talenti artistici, che non arricchisce soltanto il patrimonio del territorio, ma è un luogo di incontro e confronto, un invito a riflettere sul ruolo del museo nella società contemporanea.