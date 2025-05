Dog Village Montesilvano: pronti 5 nuovi Box e nuova cancellata

L'amministrazione comunale di Montesilvano continua a dimostrare il suo impegno costante nei confronti del Dog Village, la struttura ricettiva comunale che accoglie gli animali abbandonati in cerca di una casa. Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, il Consigliere delegato al benessere animale Giuseppe Manganiello, il Comandante della Polizia Locale Nicolino Casale e il Capitano Nino Carletti hanno effettuato una visita per individuare nuove misure volte a migliorare ulteriormente gli standard di salute e benessere degli animali ospitati. Durante la visita è stata confermata la prosecuzione della campagna gratuita di sterilizzazione per cani e gatti, seppur con un numero più limitato di disponibilità. Ad oggi, 40 cittadini hanno già usufruito di questa opportunità.

Giuseppe Manganiello, consigliere delegato al benessere animale, ha sottolineato l'importanza della sterilizzazione: "Le sterilizzazioni sono fondamentali sia per attenuare il randagismo sia per combattere gli abbandoni in generale. Troppo spesso, infatti, le cucciolate 'casalinghe' finiscono per alimentare, seppur indirettamente, la schiera dei cani e dei gatti vaganti, spesso abbandonati in strade secondarie dentro scatole di cartone o sacchetti di plastica."

Per contrastare ulteriormente il randagismo, l'amministrazione prevede prossime giornate dedicate alla microchippatura gratuita degli animali da compagnia, anticipando così la proposta di legge AC 30 sulle norme relative all'identificazione degli animali. L'impegno dell'amministrazione per il benessere animale si traduce anche in interventi strutturali significativi presso il Dog Village. Sono stati implementati 5 nuovi box singoli e sostituita la cancellata esterna, migliorando l'accoglienza non solo per gli animali di Montesilvano, ma anche per quelli provenienti da altri 6 comuni limitrofi che hanno richiesto e ottenuto il supporto dell'Ente.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha commentato: "Da tempo abbiamo attivato procedure e comportamenti di contrasto alla cosiddetta 'zoomafia', che ritiene lucrativo trattenere animali nei canili non curandosi delle loro condizioni e ostacolando al tempo stesso le adozioni. Abbiamo previsto incentivi economici che hanno ben funzionato per la collocazione di cani in contesti familiari certamente più adatti al loro benessere e alla loro salute, una pratica virtuosa che colloca il canile di Montesilvano fra quelli con minor sovraffollamento delle regioni dell'intero sud." Il Sindaco ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla presidente dell'associazione Carmelita Bellini, ai volontari e alla Polizia Locale per la sinergia dimostrata, perché il Dog Village di Montesilvano non solo accoglie cani “adulti”, ma grazie all’ottimo lavoro svolto dai volontari, riesce a farli adottare nonostante non siano più cuccioli”.

Il Commissario Nino Carletti della Polizia Locale, Responsabile dell’Ufficio Custodia Animali e Randagismo, ha fornito dati significativi: "Grazie alle buone pratiche messe in campo dall’Amministrazione e al prezioso aiuto dell’Associazione Dog Village, incaricata dei servizi all’interno del rifugio, si è ben lontani dal sovraffollamento dei cani che si registrava in passato all’interno della struttura comunale, con punte di oltre 120 unità contemporaneamente presenti. Oggi, il numero si è ridotto a circa sessanta esemplari, con un trend adottivo annuale pari al 100% dei nuovi ingressi: nel 2023 si sono registrate 59 adozioni e nel 2024, ad oggi, 37 adozioni".