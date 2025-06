Criticità porta a porta, da 'Insieme per Pescara' una diffida all'amministrazione

L’associazione di cittadini ‘Insieme Per Pescara’ annuncia oggi la presentazione di una diffida ufficiale all’amministrazione comunale, e per conoscenza all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per chiedere la risoluzione delle diffuse criticità connesse al sistema di raccolta rifiuti cosiddetta “porta a porta” in zone ad alta densità abitativa quali sono i quartieri di Portanuova, Pescara Centro e Pescara Nord.

“Preso atto dell’assoluto disinteresse mostrato dall’amministrazione ai nostri numerosi tentativi di avviare un costruttivo confronto sulla materia quali interlocuzioni dirette con l’assessorato competente (avviate, senza esiti positivi, già dal luglio del 2024), audizioni in commissione controllo e garanzia, partecipazione al recente consiglio straordinario, non possiamo che formalizzare le centinaia di segnalazioni con i quali i cittadini “denunciano” quotidianamente i disagi di un sistema di raccolta che aveva già declinato i suoi limiti e le sue negatività nel quartiere di Portanuova”, si legge in una nota.

“A seguito della recente estensione di tale sistema di raccolta in ulteriori zone centrali della città, sono notevolmente aumentate le segnalazioni relative ad accumuli diffusi di rifiuti che invadono strade e marciapiedi, cattivi odori, eccesso di rumorosità nelle ore notturne e altre problematiche igienico-sanitarie, oltre a disservizi che compromettono la qualità della vita dei residenti e dei commercianti e la tutela dell’ambiente”, aggiunge ‘Insieme per Pescara’.

“Tutto ciò aggravato dall’elevato numero di utenze, dalla complessità di gestione di un tale sistema in funzione delle risorse disponibili e da un tessuto urbano, quello delle zone ad alta densità abitativa, con prevalenza di grandi condomini in moltissimi casi sprovvisti di aree pertinenziali interne o esterne”. Insieme Per Pescara, con la formale diffida presentata oggi, chiede pertanto all’Amministrazione, in persone del sindaco pro tempore, di adottare con la massima tempestività misure concrete per la risoluzione delle problematiche sin qui evidenziate “che saranno sicuramente acuite dalle oramai prossime alte temperatura della stagione estiva”.

Nell’ottica di condurre ogni sforzo per il bene della comunità cittadina, e in considerazione del recente inserimento nella consulta comunale ”Ambiente e Tutela del mondo animale”, Insieme Per Pescara chiede l’applicazione di soluzioni, già proposte nelle opportune sedi istituzionali in cui è intervenuta, improntate ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale e economica, “per restituire alle nostre strade il decoro e la vivibilità che Pescara e i suoi cittadini meritano”.