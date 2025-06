Spaccio di droghe sintetiche, due arresti della polizia [FOTO]

Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, nel corso dei quali gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto ad altri due arresti. Si tratta di un 30enne della provincia di Pescara e di un 31enne del posto, saltuariamente impiegati in alcuni locali della zona come barman e camerieri, già noti alle Forze dell’Ordine, che avevano allestito una postazione di spaccio di droghe sintetiche all’interno di un appartamento sito in pieno centro.

In particolare, gli investigatori avevano approfondito gli accertamenti sui due arrestati dopo aver saputo dello spaccio nell’ambito della movida da parte di persone che lavoravano in locali serali e notturni. Così, dopo aver individuato l’appartamento utilizzato per la preparazione e la vendita del narcotico, i poliziotti hanno organizzato un servizio mirato ed hanno sequestrato complessivamente 18,37 grammi di cocaina, 31,33 grammi di ketamina, 58,27 grammi di ecstasy/MDMA, unitamente al materiale utile per la parcellizzazione dello stupefacente.

In particolare, sono stati rinvenuti anche due bidoni di acqua demineralizzata e numerosissime provette, in cui riversavano la ketamina diluita per rivenderla in formato liquido, inodore ed incolore, così da passare inosservata sia in fase di vendita che di utilizzo. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.