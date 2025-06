Il tema del sogno nel debutto dei giovani attori di "Teatro a colori"

Il tema del “sogno” ha ispirato il “debutto” dei giovani attori del laboratorio teatrale gratuito che l’associazione “Articolo 3” sta tenendo nell’ambito del progetto “Teatro a colori”, attuato con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo.

La performance, dal titolo “Accetta il consiglio”, si è tenuta allo Spazio “Antonella Allegrino” di via Italica, al termine della prima fase delle lezioni e davanti a un pubblico di familiari, amici e docenti del liceo “G. Marconi” da cui provengono quasi tutti i partecipanti. Il laboratorio, curato dall’attrice ed educatrice alla teatralità Annalica Bates Casasanta, riprenderà a settembre.

“I ragazzi si sono messi in gioco, sperimentando le proprie emozioni e rapportandosi con il proprio corpo in un ambiente non convenzionale – spiega Antonella Allegrino, presidente di ‘Articolo 3’ - Gradualmente, hanno trovato il coraggio di raccontare se stessi al gruppo, i propri sogni, gli obiettivi, la sfiducia da parte degli altri e la paura di fallire, che purtroppo accomuna molti di loro. Ne è nata la performance basata sulla voglia di realizzare i propri desideri mettendo a tacere le tante voci che sconsigliano di inseguire i sogni”.

“È stata una prima esperienza degli aspiranti attori perché il vero debutto ci sarà in autunno con una rappresentazione più articolata – aggiunge Annalica Bates Casasanta – Sono molto soddisfatta dalla partecipazione dei ragazzi all’attività teatrale. Ognuno di loro ha portato sul palco la propria carica emotiva e il pubblico lo ha percepito. Alcuni hanno espresso il desiderio di contribuire alla scrittura della prossima rappresentazione e ciò non può che rendermi orgogliosa come insegnante”

Obiettivo del progetto ‘Teatro a colori’ è far emergere nei partecipanti l’intelligenza emotiva e offrire l’opportunità di una forte crescita personale attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali, attività di gruppo, riflessioni e racconto collettivo. I linguaggi artistici e il teatro sono esperienze importanti per la formazione degli adolescenti e dei giovani anche in rapporto alla relazione con l’altro, con i propri affetti e il territorio.