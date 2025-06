Annalisa Potenza presenta “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni”

Annalisa Potenza presenta il libro di poesie “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni” (Drakon Edizioni). L'evento avrà luogo sabato 21 giugno alle ore 17 nel Museo Michetti di Francavilla al Mare. Conduce Antonella Chiaversoli, modera Antonella Caggiano. Letture degli autori Rossella Caldarale, Francesca Di Giuseppe, Alessandro De Cerchio, Marco Tabellione, Pina Scano, Miriam Giuliani, Roberta Vianale, Milena Lanzellotto, Lucio Morelli, Annamaria Di Lorenzo e Teresa Laviola. Intermezzo musicale a cura di Claudio Spinosa.

La presentazione della silloge poetica si inserisce nell’ambito del progetto multidisciplinare artistico “Passo”, ideato e organizzato dall’artista Carla Cerbaso. Presenti le mostre delle artiste Carla Cerbaso, Rossella Caldarale e Arianna Leardi. Si ringraziano Carla Cerbaso, il presidente dell’associazione Fairy Consort Luca Dragani, la direttrice artistica e ideatrice di “Settimo Senso”, Arianna Di Tomasso, e il Museo Michetti.

La silloge poetica “Una nuova visione” è un viaggio alla scoperta di sé e delle proprie emozioni, in una prospettiva di consapevolezza e crescita in una società sempre più conflittuale e che richiede un ritorno ai valori autentici dell’essere umani. In tal senso l’arte e la scrittura si configurano quale mezzo adatto ad aiutare le persone a ritrovare il loro più autentico Sè.

Con l’occasione l’autrice parlerà di Educazione all’intelligenza emotiva che sta portando nelle scuole e nella società insieme ai membri del movimento da lei fondato “Creazionismo per una nuova era”.