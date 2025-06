Nuova seduta della Commissione Controllo sul rinnovo delle autorizzazioni dei parklet

Si è tenuta questa mattina una nuova seduta della Commissione Controllo e Garanzia dedicata al tema del rinnovo delle autorizzazioni dei parklet, le strutture esterne a servizio delle attività di somministrazione che negli ultimi anni si sono radicate nel tessuto urbano, sociale ed economico della nostra città. Dall’incontro è emersa la prospettiva che l’amministrazione comunale lavori presto ad una mappatura delle varie zone cittadine, finalizzata a valutare – sulla base delle caratteristiche stradali e dei vincoli previsti dal Codice della Strada – dove sia effettivamente possibile autorizzare stabilmente queste strutture, in vista di una futura regolamentazione definitiva.

“Una prospettiva che, se confermata e portata avanti con determinazione, andrebbe finalmente nella direzione giusta: quella di una disciplina chiara, stabile e duratura – commenta Paolo Sola, Presidente della Commissione e capogruppo del Movimento 5 Stelle – ma su questo percorso vigileremo attentamente, affinché si acceleri e non ci si limiti all’ennesima ricognizione senza esiti. Il Movimento 5 Stelle lo sostiene da tempo: i parklet non sono più la sola misura emergenziale nata nel post-Covid, ma una realtà urbana consolidata, che ha saputo coniugare decoro, fruibilità e vitalità commerciale. Vanno tutelati e, dove possibile, implementati. Sono decine le attività che, rispondendo alle richieste dell’amministrazione, hanno investito ingenti risorse per adeguare le strutture ai criteri richiesti dal regolamento comunale: pedane in legno, pannelli in vetro infrangibile, specifici materiali e dimensioni – ricorda Sola – non possiamo più costringere questi operatori a vivere nell’incertezza di rinnovi annuali”.

Per questo, oltre a spingere per tempi certi nella definizione del nuovo regolamento, è emerso come sarà fondamentale anche garantire equità e uniformità nei controlli, “perché se da un lato c’è chi ha fatto tutto il possibile per essere in regola, dall’altro – aggiunge il consigliere pentastellato – ci sono ancora situazioni di evidente non conformità che da anni restano tollerate e sulle quali è ora che si intervenga con decisione. Lavoreremo affinché questo percorso arrivi finalmente a una conclusione positiva per la città, dando regole certe, riconoscendo il valore di queste strutture e tutelando chi ha investito nel rispetto delle norme – conclude Paolo Sola – e continueremo a esercitare il nostro ruolo di vigilanza affinché si passi dalle intenzioni ai fatti concreti nel più breve tempo possibile”. Annunciato, in tal senso, un nuovo passaggio di verifica in Commissione nelle prossime settimane.