L'Avis Montesilvano inaugura il monumento al donatore

Un’estate intensa e ricca di eventi per l’Avis Comunale di Montesilvano, da sempre in prima linea nella promozione della cultura del dono. Con una serie di iniziative che uniscono salute, arte e socialità, l’associazione celebra i suoi cinquant’anni di attività (1974–2024) e rinnova il proprio impegno a favore della donazione di sangue.

Si parte domenica 29 giugno in Piazza Marconi (nota anche come Piazza Chiesa Sant’Antonio), dove sarà presente l’autoemoteca per una giornata di raccolta sangue. Due medici saranno a disposizione dei cittadini per fornire consulenze sanitarie, mentre i donatori prenotati potranno effettuare la donazione. Tutti i soci della sezione – oltre trecento – riceveranno una T-Shirt commemorativa, simbolo del mezzo secolo di vita dell’associazione.

Arte e gratitudine: il Monumento al Donatore Sabato 19 luglio, alle ore 18.30, sempre in Piazza Marconi, sarà svelato ufficialmente il Monumento al Donatore di Sangue, opera dello scultore Luigi Rocco D’Alimonte. Un omaggio pubblico a tutti coloro che, con un gesto semplice e gratuito, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane.

Festa Estiva Avis: musica, comunità e nuovi volontari giovedì 24 luglio, il Teatro del Mare accoglierà la Festa Estiva Avis, una serata all’insegna della musica e della condivisione, animata dalla travolgente cover band degli 883. L’evento, aperto a volontari, cittadini e turisti, rappresenta un momento di incontro e riconoscenza.

“Sarà un’occasione per ringraziare chi ha reso la donazione una costante della propria vita – afferma il presidente Roberto Chiavaroli – e per avvicinare nuovi donatori alla nostra realtà”. Con questa ondata di iniziative, Avis Montesilvano conferma il proprio ruolo di riferimento sul territorio, promuovendo la solidarietà attraverso esperienze che lasciano il segno.